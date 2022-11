Am Fahrradanhänger scheiden sich die Geister

2 Aufgrund dieses Fahrradanhängers, den die Mutter als Buggy für ihre beiden Kleinkinder benutzt hat, war die 33-Jährige gebeten worden, den Lebensmittelmarkt zu verlassen. Foto: Eich

Eine Frau muss einen Lebensmittelmarkt in Villingen verlassen, weil sie dort mit einem Fahrradanhänger – in dem ihre Kinder sitzen – einkaufen möchte. Der Marktleiter macht deutlich, warum er so gehandelt hat.















VS-Villingen - Ein paar Himbeeren und Birnen – viel mehr hatte die 33-Jährige nicht in der Hand, als der Einkauf an jenem Nachmittag in Villingen für sie beendet war.