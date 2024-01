Ein eindrucksvolles Spektakel fand im oberschwäbischen Weingarten statt, als rund 300 Teilnehmer aus drei Nationen zur Karbatschen-Weltmeisterschaft antraten.

Die Mission: Die Weltmeister im Schnellen der Karbatsche zu finden, sowohl im Einzel als auch im Team. Unter den Teilnehmern befanden sich auch mehrere Teams der Villinger Brigachblätzle, die durch regelmäßiges Training und engagierte Betreuung ihrer Mitglieder durch die Karbatschentrainer Andreas Hutstein, Michael Blatt und Chiara Gerolymatos glänzten.

Lesen Sie auch

Viele Talente

Die Brigachblätzle traten als einziger Verein aus Villingen-Schwenningen 17 Mal an, darunter in verschiedenen Kategorien wie Einzel, Zweier, Dreier und Vierer, sowohl in der Jugend als auch in der Erwachsenenklasse. Die Vielfalt der Teilnahmen spiegelte die beeindruckende Bandbreite der Talente und die Vielseitigkeit der Vereinsmitglieder wider.

Die Platzierungen

Die starke Konkurrenz bei der Weltmeisterschaft forderte die Teams heraus, und trotzdem glänzten die Brigachblätzle mit herausragenden Leistungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders herausragende Platzierungen erzielten die Brigachblätzle in verschiedenen Kategorien: Damen 3er ü 18 (Chiara Gerolymatos, Alessia Gerolymatos, Isabell Bergold) erzielten den ersten Platz. Damen 4er ü 18 (Andrea Brunner, Chiara Gerolymatos, Alessia Gerolymatos, Isabell Bergold) erreichten den zweiten Platz. Herren 3er ü 18 (Michael Blatt, Alessandro Mennella, Andreas Hutstein) sicherten sich den zweiten Platz. Damen 3er ü18 (Diana Blatt, Simone Schultze, Andrea Brunner) erreichten den dritten Platz. Männlich bis 17 Jahre 3er (Jamie Fischerkeller, Marius Liebschner, Moritz Liebschner) erzielten den dritten Platz. Männlich bis 17 Jahre Einzel erzielte Jamie Fischerkeller den dritten Platz.

Trainer begeistert

Die Karbatschentrainer Andreas Hutstein, Michael Blatt und Chiara Gerolymatos haben mit ihrem Engagement und Training maßgeblich zum Erfolg der Brigachblätzle beigetragen. Das neue Vorstandsteam der Villinger Brigachblätzle zeigte sich äußerst stolz und begeistert von den grandiosen Leistungen ihrer Mitglieder. Zusätzlich unterstützten zahlreiche Mitglieder und Familienangehörige die Teilnehmer vor Ort, was den starken Zusammenhalt im Verein unterstreicht.

Vorfreude auf Fasnet

Die kommende Fasnet verspricht eine beeindruckende Darbietung, bei der die geschickten Karbatschenschläger ihre Fähigkeiten in den Umzügen, insbesondere beim Großen Umzug am Fasnachtsdienstag in Villingen, zum Besten geben werden, zeigt der Verein auf. Die erzielten Erfolge bei der Weltmeisterschaft seien nicht nur ein Grund zur Freude, sondern auch eine vielversprechende Vorfreude auf die bevorstehenden festlichen Veranstaltungen.