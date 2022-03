1 Frank Blom (links) und Thomas Moser: Ihr Humor begeistert das Publikum in Villingen-Schwenningen und Umgebung. Doch jetzt gehen sie auf Abschiedstour. Foto: Foto-Singer

Sie waren "Rampensäue aus Leidenschaft": die Villinger Kumedie, das Duo aus Thomas Moser und Frank Blom. Ende 2022 gehen sie getrennte Wege. Und so steht jetzt eine Abschiedstour auf dem Programm.















VS-Villingen - "Nach nunmehr zwölf gemeinsamen Jahren, gehen Frank Blom und ich am Ende des Jahres getrennte Wege", schreibt Thomas Moser. "Wir gehen nicht im Krach auseinander oder weil wir uns nicht mehr sehen können, sondern weil wir beide spüren, das jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Man soll ja bekanntlich immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist", zeigt Moser auf.

Zwölf erfolgreiche Jahre

Und er schaut zurück: "Es waren für uns zwölf sehr erfolgreiche gemeinsame Jahre, die wir beide in vollen Zügen genossen haben. Wie schrieb ein begeisterter Vertreter der Presse so treffend: ›Die beiden passen zusammen wie Topf auf Deckel.‹ Ja das stimmt, was er konnte, konnte ich nicht und umgekehrt war es ebenso. Wir waren Rampensäue aus Leidenschaft und dabei immer eng mit unserem Publikum verbunden. Dafür liebte uns unser Publikum. Das Publikum lachte Tränen mit uns und je mehr sie lachten, umso mehr wuchsen wir, dass ein oder andere Mal, über uns hinaus", so Thomas Moser.

"Es war eine tolle und unvergessliche Zeit, die wir beide wohl nie vergessen werden. Mein Dank geht an Frank Blom, dem ich natürlich für die Zukunft alles, alles Gute wünsche", schreibt Thomas Moser.

Ein Jahr des Abschieds

Und so beginnt für die Villinger Kumedie ein Jahr des Abschieds. "Wer uns noch einmal gemeinsam auf der Bühne in voller Aktion sehen und erleben möchte unter unserem Programmmotto Do kasch dich ja nu noch uffregge hat in diesem Jahr mit Sicherheit die eine oder andere Möglichkeit dies zu tun. Wir freuen uns beide auf diese nun kommenden Monate des gemeinsamen Abschieds. Wenn etwas endet, kann daraus wieder etwas Neues entstehen. Kommt und lacht noch einmal ein letztes Mal mit uns, wir freuen uns auf euch", so Thomas Moser.

Die ersten Termine

Die ersten Abschiedstermine finden statt am am Freitag, 8. April, und Samstag, 9. April, im kleinen Saal des Theaters am Ring in Villingen, am Freitag, 29. April, in Königsfeld im Haus des Gastes, am Freitag, 6. Mai, noch einmal im kleinen Saal des Theaters am Ring in Villingen und am Samstag, 7. Mai, im Café Häring in Schwenningen.

Vorverkauf

Vorverkauf für alle Termine gibt es beim Reinigungszentrum Heinzmann in Villingen, Niedere Straße 53, Telefon 07721/2 53 86 oder für den Termin Schwenningen auch im Café Häring in Schwenningen und für den Termin in Königsfeld auch in der Rathausstraße 2 in Königsfeld oder per E-Mail unter th.moser@gmx.de, im Internet unter www.kumedie.de. Preis pro Karte im Vorverkauf: 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.