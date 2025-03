Theater am Turm in Villingen Komödie „Weiße Turnschuhe“ feiert Premiere

Unter der Regie von Jörg Kluge kommt die Komödie „Weiße Turnschuhe“ im Villinger Theater am Turm auf die Bühne. Die Premiere steht am Freitag, 22. März, an. Lust auf das Stück macht ein kurzer Trailer aus den Proben auf der Homepage des Vereins.