An der Villinger Klosterringschule fiel am Mittwoch der Unterricht aus. Der Grund war allerdings nicht das Wetter.

Der Grund war allerdings nicht das Wetter. Ein technischer Defekt habe zum Unterrichtsausfall geführt, teilte am Mittwoch die Pressestelle der Stadtverwaltung VS mit.

„Aufgrund eines vermuteten Fehlerstroms auf dem wasserführenden Netz musste heute Vormittag die Klosterringschule aus Sicherheitsgründen vom Stromnetz abgehängt werden, weshalb für die Schülerinnen und Schüler heute kein Unterricht stattfinden konnte“, lautet die Information.

Lesen Sie auch

Das Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau habe sofort mit der Ursachenforschung begonnen. Ziel sei es, dass die Schule schnellstmöglich den Unterricht wiederaufnehmen kann. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte die Pressestelle: „Wir gehen aktuell davon aus, dass die Schule morgen wieder stattfinden kann. Die Eltern wurden über die Schulleitung informiert“.

Die Ursachenforschung

Unsere Empfehlung für Sie Klosterringschule Villingen Pausenhof gehört jetzt nur noch der Schule Bundesfördermitteln ist es zu verdanken, dass der Schulhof der Klosterringschule neugestaltet werden konnte.

Wann geht’s weiter?

An der Klosterringschule, einer Grundschule in der Stadtmitte von Villingen an der Bärengasse, werden rund 120 Schüler unterrichtet.