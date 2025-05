Villinger Kita: Wie ein Azubi-Projekt für leuchtende Kinderaugen sorgt

Jüngst herrschte ein emsiges und zugleich fröhliches Gewusel rund um das David-Fuchs-Haus im Villinger Schilterhäusle. Denn im Garten der Kindertagesstätte stand ein ganz besonderes Projekt an: Ein Azubi-Projekt sorgte dafür, dass ein Wunsch der Kinder in Erfüllung ging. Ab sofort können sich die Knirpse über einen eigenen Barfußpfad freuen.

Wie kam es dazu? Michael Kuner, Bereichsleiter Kitas und sozialräumliche Angebote beim Kinder- und Familienzentrum VS der Stiftung St. Franziskus in der Tulastraße, erklärt: Bei einer Verkaufsaktion des Elternbeirats in der Innenstadt sei Geld für die Ausstattung der Einrichtung zusammengekommen. „Es war dann die Frage, was für ein Projekt wir damit finanzieren – da haben wir auch die Kinder miteinbezogen“, so Kuner.

Lesen Sie auch

Diese hatten den Wunsch nach einer Barfuß-Erlebnisstrecke geäußert – nun lag es am Elternbeirat, die Umsetzung zu organisieren. Ein Beiratsmitglied stellte in diesem Zusammenhang den Kontakt zum Bauunternehmen Strabag her – dort wurde aus der Idee kurzerhand ein Azubi-Projekt.

„Für einen Großteil unserer rund 60 Auszubildenden in ganz Baden-Württemberg bietet sich hier eine großartige Gelegenheit, eigene Ideen einzubringen, kreativ zu werden und diese aktiv umzusetzen“, erklärt Benjamin Erbst, zuständig für die zentrale Ausbildung bei Strabag. Auf diese Weise engagiere man sich jedes Jahr für eine Vielzahl an sozialen Projekten. Damit sollen auch Ausbildungsinhalte verknüpft werden – eine Win-Win-Situation also.

Kinder nehmen Pfad direkt in Beschlag

Fünf Auszubildende packten gemeinsam mit Beiratsmitglied Klaus Klat an diesem Tag tatkräftig mit an, um den Pfad zu realisieren. Für die Abgrenzung konnten sie zudem Baumstämme verwenden, die der Villinger „Baumbauer“ Marcel Bauer organisiert hatte. Nach mehreren Stunden Arbeit, bei denen auch die Kinder unter der Federführung der Kita-Leiterin Julia Klehn aktiv mitwirkten, war das Projekt zur Freude aller Beteiligten abgeschlossen.

Die Kinder unterstützten die Azubis bei der Umsetzung. Foto: Benjamin Erbst

„Das war eine coole und lustige Aktion, bei der die Kinder eine riesige Freude hatten, mitzuhelfen“, sagt Michael Kuner. Kein Wunder, dass die Mädchen und Jungen gleich nach der Fertigstellung ihren neuen Pfad der Sinne ausprobierten – strahlende Kinderaugen und stolze Azubis waren das Ergebnis eines Projekts.