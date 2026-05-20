Villinger Kita: Stadt will Eltern nach Kikripp-Schließung bei Betreuung helfen

Nach der angekündigten vorläufigen Schließung der Villinger Kindertagesstätte Kikripp sagt die Stadt Villingen-Schwenningen betroffenen Eltern Unterstützung zu.
Mit Bedauern hat die Stadt Villingen-Schwenningen auf die angekündigte vorläufige Schließung der Villinger Kindertagesstätte Kikripp reagiert. Die Entwicklung komme jedoch „nicht überraschend“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Zuvor hatte der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Pehl erklärt, dass die Einrichtung ab dem 26. Mai vorübergehend schließen müsse, weil keine Einigung mit einem Dienstleister erzielt werden konnte.