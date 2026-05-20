Villinger Kita: Stadt will Eltern nach Kikripp-Schließung bei Betreuung helfen

Mit Bedauern hat die Stadt Villingen-Schwenningen auf die angekündigte vorläufige Schließung der Villinger Kindertagesstätte Kikripp reagiert. Die Entwicklung komme jedoch „nicht überraschend“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Zuvor hatte der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Pehl erklärt, dass die Einrichtung ab dem 26. Mai vorübergehend schließen müsse, weil keine Einigung mit einem Dienstleister erzielt werden konnte.

Nach Angaben der Stadt steht die Verwaltung seit der Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters in engem Austausch mit diesem. Um den Weiterbetrieb der Kita zu sichern, habe die Stadt die Mittel zur Bezuschussung der Betriebskosten frühzeitig auf das Treuhandkonto des Insolvenzverwalters überwiesen.

Betrieb soll wieder aufgenommen werden

Die Stadt verweist zugleich auf die schwierige Situation vieler Eltern. Mit der nun unausweichlichen temporären Schließung stünden diese unter „enormem Druck“. Gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter arbeite man deshalb an kurzfristigen Lösungen. Unterstützt würden insbesondere die Bemühungen, einen Ersatz-Dienstleister zu finden. Dieser müsse neben der Betreuung auch weitere Leistungen wie Wareneinkauf, Essenszubereitung und Reinigung übernehmen, damit der Betrieb möglichst schnell wieder aufgenommen werden könne.

Bereits bei einem städtischen Elternabend im November habe die Stadt betroffenen Familien Hilfe zugesagt. Dieses Angebot halte man weiterhin aufrecht. Nach Angaben der Verwaltung sollen Eltern im Rahmen der städtischen Möglichkeiten sowohl vorübergehend als auch dauerhaft bei der Unterbringung ihrer Kinder unterstützt werden.

Für Fragen und Abstimmungen verweist die Stadt auf die Zentrale Vormerkstelle des Amts für Kindertageseinrichtungen in der Justinus-Kerner-Straße 7. Ansprechpartner sind dort unter den Telefonnummern 07721/82-1185 und 07721/82-1187 erreichbar. Zudem wurde die E-Mail-Adresse zentrale-vormerkung@villingen-schwenningen.de genannt.