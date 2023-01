16 Vorzeitig aus dem Turm entlassen, genoss der Kater das Bad in der Menge. Foto: Heinig

Das Narrentreffen zum Jubiläum der Katzenmusik Villingen ist gelaufen – und wie!















Villingen-Schwenningen - Am Ende hatte auch die Sonne ein Einsehen mit den tapferen Narren, die sich trotz immer wiederkehrendem Schneeregen die Festlaune nicht verderben ließen und mit ihrer Begeisterung spätestens beim Umzug auch ihr Publikum mitrissen.

Rund 40 Gilden und Zünfte hatten sich vor dem Riettor aufgestellt, um für eine völlig neue Optik zu sorgen: Der Zug lief in entgegengesetzter Richtung wie normalerweise an der Fasnet und endete am Amtsgericht.

Katzenmusik zieht alle Register

Und auch das war ungewohnt: Natürlich wurde er diesmal vom Geburtstagskind, dem Katzenmusikverein, angeführt, der im Rückblick auf die 150 Jahre seines Bestehens alle Register zog. Neben dem Bären in einem schon recht ramponierten Fell, zogen Feuerschlucker, Schwellköpfe und Katzenschemen von anno dazumal, aber auch die aktuellen Katzenkinder, ein paar Themenwagen und die Katzenrollis durch die Straßen.

Reichlich Malzer geworfen

Generalfeldmarschall Dominik Schaaf und sein Vize Rainer Wagner warfen von ganz hoch hoben reichlich Malzer unters Narrenvolk, das sich trotz der Nässe von oben zu Tausenden eingefunden hatte, und auch Ehrengeneralfeldmarschall Heinz Klingele und Oberbürgermeister Jürgen Roth hatten sichtlich Spaß daran.

Neue Anblicke

Wie angekündigt, war außer den Partnervereinen der Katzen, den Rietvögeln, den Ziegelbuben und der Narrenzunft Schwenningen, kein weiterer aus VS dabei, was dem Publikum viele neue Anblicke bescherte.

Eine Vielfalt an Katzenschemen waren auszumachen, so aus Zwiefalten, vom Hardt, aus Freiburg, Neu-Böhringen, Welschingen, Meßkirch, Ühlingen und Hüfingen, aber auch anderes "Getier", wie die Deichelmäuse aus Spaichingen, die Frösche aus Radolfzell und Wutöschingen oder die Eulen aus Seelbach.

Viele Musiker und ein Platzkonzert

Für den "Schmiss" sorgten dazwischen die Musikkapellen, allen voran die Stadtharmonie Villingen als angestammte Katzenmusik, die Stadtmusiken Villingen und Schwenningen, die Stadtkapelle Donaueschingen und viele mehr. Die Musiker aus VS und Schramberg waren es schließlich auch, die das Narrentreffen mit einem Platzkonzert auf dem Latschariplatz offiziell beendeten – bei Sonnenschein.