1 Der Super-GAU für die Katzen ist erst einmal abgewendet. Foto: Kienzler

Aufatmen bei der Katzenmusik in Villingen. Das Verwaltungsgericht stärkt den Verein und lehnte den gerichtlichen Eilantrag einer Anwohnerin in der historischen Innenstadt ab.















VS-Villingen - Es wäre fast zum Super-Gau für die Katzenmusik geworden. Seit Monaten bereitet sie das Narrentreffen zu ihrem 150-jährigen Bestehen vor. Am Montag wurde bekannt, dass eine Anwohnerin einen Eilantrag auf den Weg gebracht hat, um die geplante Fastnachtsveranstaltungen am 14. Januar um 23 Uhr beenden zu lassen.

Das Gericht begründet seine Ablehnung: "Die Antragstellerin könne nicht verlangen, dass das ›Narrentreiben im Städtle‹ am 14. Januar um 23 Uhr und nicht – wie in den einzelnen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen vorgesehen – um 3 Uhr enden müsse. Ein Drittbetroffener – wie hier die Antragstellerin – habe grundsätzlich keinen allgemeinen Anspruch auf die Einhaltung des objektiven Rechts. (...) Für das weitere Begehren der Antragstellerin, dem Veranstalter aufzugeben, beim Weiterfeiern seiner Gäste nach und außerhalb der eigentlichen Veranstaltung(en) in den Straßen die Einhaltung der Nachtruhe nach den Vorgaben der TA Lärm sicherzustellen, sei keine Rechtsgrundlage ersichtlich. Der allgemeine Schutz der Wohnbevölkerung vor unzumutbaren Lärmbelästigungen sei vielmehr die originäre Aufgabe der Polizeibehörden. Das Gericht gehe davon aus, dass diese sich auf das zu erwartende Großereignis vorbereiteten und dieser Aufgabe daher auch gewachsen seien. (...) Ferner solle nach Kenntnis der Stadt auch die Landespolizei mit zusätzlichen Kräften im Einsatz sein. Angesichts dessen sei nach derzeitigem Sachstand nicht zu erwarten, dass es am von der Antragstellerin bewohnten Gebäude zu gesundheitsschädlichen Lärmimmissionen kommen werde."

Allerdings ist der Beschluss noch nicht rechtskräftig. Die Antragstellerin kann Beschwerde vor dem Verwaltungsgerichtshof einlegen.