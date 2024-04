1 Noa Hönig und Julia Ankiewicz eröffnen in Villingen den neuen Pop-up-Store „Pulse Pop“. Foto: Pulse Pop

Nachhaltige Vintage-Mode haben sich zwei junge Gründer auf die Fahnen geschrieben. Neben ihrem Start-up für Designer Second Hand eröffnen sie nun ein Pop-up-Store für bezahlbare Mode in der Villinger Innenstadt – aber nur für einen Tag.









Die Gründer des erfolgreichen Villinger Designer Second Hand Startups Revive Personality, Noa Hönig und Julia Ankiewicz, setzen erneut Zeichen in der Modewelt. Ihr neues lokales Startup-Unternehmen, Pulse Pop, bringt ein weiteres Konzept für nachhaltige Vintage-Mode in die Stadt und beabsichtigt, den ländlichen Raum in der Region Villingen-Schwenningen, Rottweil, Singen und Tuttlingen mit ihren Pop-up-Stores zu beleben.