3 Mit französischen Köstlichkeiten möchte Julien Gonzalez die Kunden in die Villinger Innenstadt locken. Foto: Eich

Die Attraktivität der Villinger Innenstadt scheint trotz der Coronakrise nicht zu leiden. In der Fußgängerzone dürfen sich die Passanten und Kunden über mehrere Neueröffnungen freuen.















VS-Villingen - Die Corona-Pandemie scheint vorerst überstanden – das Leben kehrt daher auch in die Villinger Innenstadt zurück. Das hat ebenso Auswirkungen auf die Geschäftswelt, die in der Zähringerstadt weiter in Bewegung ist. Der Leerstand hält sich in Grenzen, stattdessen gibt es Neueröffnungen – auch im gastronomischen Bereich. Wir geben den Überblick.