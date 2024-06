Die Commerzbank am Niederen Tor – diese Ära ist beendet. Die Bank hält am Standort Villingen fest und zieht in die Niedere Straße 59.

„Aufgrund der langen Historie fällt es zum einen nicht ganz leicht, das traditionsreiche Gebäude am Niederen Tor zu verlassen“, sagt Simone Lang, verantwortlich für die Beratungsfiliale in Villingen-Schwenningen.

„Auf der anderen Seite freuen wir uns, unsere Kundinnen und Kunden ab dem 10. Juni 2024 (10 Uhr) in unserer neuen, modernen und barrierefreien Filiale begrüßen zu können.“ Die Filiale Am Niederen Tor 1 ist noch bis diesen Mittwoch, 5. Juni (13 Uhr), geöffnet.

„Neben der persönlichen Beratung können sich die Kundinnen und Kunden in der neuen Filiale an der Digital-Bar auch mit dem Online-Angebot der Commerzbank vertraut machen sowie Serviceanliegen erledigen. Zugleich wurde die Selbstbedienungstechnik erweitert: In der SB-Zone stehen nun zwei Service-Terminals sowie zwei Ein- und Auszahlautomaten zur Verfügung. Auch Schließfächer werden am neuen Standort weiterhin angeboten“, informiert die Commerzbank.

Bekenntnis zum Standort

Mit dem Umzug bekennt sich die Commerzbank eigenen Angaben zufolge weiterhin zum Standort Villingen-Schwenningen, passt ihre Filialgröße aber zugleich dem veränderten Kundenverhalten an.

„Bereits heute findet ein Großteil der Kontakte mit der Bank über die digitalen Kanäle statt“, so Lang. „Ergänzend zu unseren Filialen stehen wir unserer Kundschaft zudem mit unserem Beratungscenter zur Verfügung.“ Hier können sich Kundinnen und Kunden telefonisch, per Mail oder Video beraten lassen und das auch außerhalb der Filialöffnungszeiten, etwa abends und am Samstag. „Unser Beratungscenter schafft somit die Verbindung zwischen Filialen und Online- und Mobile-Banking.“

Seit 55 Jahren in Villingen

Die Commerzbank kann in Villingen-Schwenningen auf eine lange Tradition zurückblicken und feiert dieses Jahr ihr 55-jähriges Bestehen in der Stadt. Im Dezember 1969 eröffnete die Bank ihre Filiale, zunächst in der Niedere Straße 71 in Villingen. Im Dezember 1989 – pünktlich zum 20-jährigen Bestehen – konnten neue Räume am Niederen Tor 1 bezogen werden. 2009 erweiterte die Bank den Servicebereich mit modernen Selbstbedienungsgeräten und blieb auch nach der Fusion mit der Dresdner Bank an diesem Standort.