Die Arbeiten an der Wärmeversorgung für die Villinger Innenstadt sorgen weiterhin für Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer. Nun kommt es auch zur längeren Sperrung einer wichtigen Villinger Straße.

Derzeit finden die Arbeiten am SVS-Wärmenetz in der St.-Nepomuk-Straße statt, die deshalb zwischen dem Benediktinerring und der Hermannstraße gesperrt ist. Diese Arbeiten sollen nun bald verlagert werden.

Die Stadtwerke haben Anwohner über den weiteren Fortlauf der Baustelle informiert. Ab Montag, 23. September, wird der Zusammenschluss zweier Teilstücke vorgenommen, deshalb finden im Benediktinerring wichtige Arbeiten statt. Diese sollen nach derzeitigem Stand bis zum 30. Oktober und damit mehr als fünf Wochen andauern.

Umleitung gilt nur für Pkw

Betroffen ist laut SVS der Bereich an der Abzweigung St.-Nepomuk-Straße bis zur Kreuzung Vöhrenbacher Straße. Deshalb kommt es auch für Patienten von dortigen Arztpraxen sowie Kunden des Modeparks Röther und der Volksbank zu Einschränkungen und Behinderungen.

In enger Abstimmung mit den Ämter der Stadt wird daher eine Umleitung eingerichtet, die jedoch nur für Pkw gilt. Lastwagen müssen den betroffenen Bereich weiträumig umfahren. Die Umleitung führt in die Kronengasse (und damit vorbei an der Feuerwehr) und von dort aus bis zur Kanzleigasse. Am Ende der Umleitung der Kanzleigasse ist es laut SVS möglich, entweder links in den Benediktinerring abzubiegen oder geradeaus in das Parkhaus und den Parkplatz des Modeparks beziehungsweise der Volksbank zu fahren.

Zu der bestehenden Beschilderung der Umleitung wird die SVS eine zusätzliche Beschilderung vornehmen, die die die Zufahrt zum Modepark, der Volksbank sowie der angeschlossenen Praxen deutlich hervorhebt.