Villinger Herbstmarkt: Seit 39 Jahren und kein Ende in Sicht

1 Robert Reuter verkauft neben seinen Bergschaffellen auch jede Menge andere Produkte. Foto: Leroy Behrens

Auch in diesem Jahr lockt der Villinger Herbstmarkt wieder Besucher aus der ganzen Region in die Innenstadt. Erneut ist Händler Robert Reuter vertreten. An seinem Stand verkauft er im heimischen Großostheim eigens gefertigte Kürschnerartikel.









Link kopiert



Es ist noch ruhig am Vormittag des ersten Tages des Villinger Herbstmarkts. So sieht das auch Händler Robert Reuter: „Der erste Tag läuft immer etwas schleppend an. Zum Wochenende hin wird es dann besser.“ Der Rentner weiß, wovon er spricht. Schließlich kommt er mit seinem Stand schon seit 39 Jahren auf die Villinger Herbstmesse. Reuter verkauft Hausschuhe, Felle, Alpaka-Socken und vieles mehr aus eigener Herstellung. Das Fell der Tiere kommt ebenfalls vom eigenen Hof. Denn zuhause, im vier Stunden entfernten Großostheim, hat er jede Menge Schafe und Alpakas. Warum gerade diese Mischung an Tieren?