1 Dirk Gläschig steht vor seinen Heizungsanlagen. Laut ihm werden Alternativen aber immer knapper. Foto: Gauerhof

Die Gaspreise steigen, viele Verbraucher suchen nach Alternativen. Doch allzu viele gibt es bald nicht mehr, wie ein Heizungsinstallateur aus Villingen feststellt. Seine Kunden seien verunsichert.















Villingen-Schwenningen - Der Spruch "alles wird teurer" ist derzeit keine Floskel mehr, sondern Realität. Nicht nur die Preise für Lebensmittel steigen Cent für Cent, sondern auch die steigenden Energiepreise für Haushalte werden besonders zum Problem. Dirk Gläschig ist Geschäftsführer der Villinger Gläschig GmbH und Verantwortlicher für Heizungs,- Sanitär und Photovoltaik-Anlagen, er hat mit steigenden Energiepreisen also an vorderster Front zu kämpfen. "Viele Kunden sind gerade extrem verunsichert. Mit was sie bald noch heizen sollen, weiß bald niemand mehr so richtig", äußert sich Gläschig. "Das wird durch die Kommunikation seitens der Bundesregierung noch verstärkt."

Wärmepumpen entziehen der Umwelt die Wärme und lassen diese in die Häuser fließen. Sie funktionieren quasi wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Diese stehen derzeit bei Gläschigs Kunden hoch im Kurs – sofern die Möglichkeit besteht, eine einzubauen. Das Material ist nämlich knapp. "Es gibt eine gigantische Nachfrage, wir kommen mit Terminen nicht hinterher", so Gläschig. "Wir haben eine schlechte Planungssicherheit und können kaum Termine legen. Wir wissen einfach nicht, ob am nächsten Tag das Material endlich da ist." Durch die erhöhte Nachfrage und den herrschenden Chip-Mangel gebe es erhebliche Lieferprobleme.

Kaum brauchbare Alternative zur Gasheizung

Eine Wärmepumpe zu installieren, sei zudem auch nicht für jeden Haushalt eine sinnvolle Alternative. Aber diese gebe es kaum noch, so Gläschig. Für ihn sei der momentane Zustand nicht nur eine ›Gaskrise‹, sondern eine allumfassende ›Energiekrise‹. "Aufgrund des Feinstaubs ist es nicht mehr erwünscht mit Pellets zu heizen", meint der Heizungsinstallateur. Wie umweltfreundlich oder schädlich die kleinen Holzwürstchen tatsächlich sind, ist derzeit noch umstritten. Der BUND rät von der Verwendung ab und auch das Umweltbundesamt und die EU sehen die Verwendung von Pellets kritisch. "Aber ganz ehrlich", bemerkt Gläschig. "Wir sind hier im Schwarzwald auf 800 Meter Höhe, eine Wärmepumpe in einem Altbau funktioniert da nur bedingt."

Wenn das Gas fehle, bleibe für seine Kundschaft ohne Festbrennstoffe wie Pellets, Holz oder Kohleheizungen kaum noch Alternativen. "Wir sind einfach super abhängig davon", so Gläschig und wirkt frustriert. "Für Wärmepumpen fehlt das Material, Pellets darf man wahrscheinlich bald laut EU-Recht nicht mehr benutzen und Gas bekommen wir keins geliefert. Was bleibt da noch übrig?"

Mit seinem einzigen Tipp an neue ›Häuslebauer‹, für eine Infrarotheizung und gute Isolierung im Neubau zu sorgen, mache er sich wohl bei Branchenkollegen unbeliebt, schmunzelt Gläschig. "Dafür braucht es uns Heizungsinstallateure nicht mehr". Dennoch ist er ratlos. "Ein guter Rat ist derzeit teuer", sagt Gläschig. Mindestens so teuer wie die Energiepreise.