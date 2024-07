Das EM-Fieber grassiert beim Gymnasium am Romäusring – dafür sorgt Hausmeister Lutz Merbreier abermals mit seinem beliebten Tippspiel.

„Die Schüler stürmen hier rein und schnappen sich sofort die Tippscheine“, freut sich Lutz Merbreier über die Resonanz beim diesjährigen Tippspiel.

Der Hausmeister des Villinger Gymnasiums am Romäusring organisiert in seiner Freizeit seit der WM 2010 in Südafrika zu den großen Fußballturnieren den beliebten Wettbewerb.

Lokale Unternehmen – von der Eisdiele bis zur Buchhandlung – unterstützen das Tippspiel, „für die tollen Preise bedanken wir uns“, so der Hausmeister. Nach jedem Spiel wird der Gewinner ermittelt, dabei zählt lediglich das exakte Ergebnis – einschließlich Elfmeterschießen oder Verlängerung. Bei Gleichstand entscheidet das Los.

„Großer Spaßfaktor“

Rund 200 Schüler und darüber hinaus eine Gruppe von Lehrern wetteifern Runde für Runde um den Sieg und den jeweiligen Preis, bereits nach dem ersten Spieltag musste man sich dabei auf den Tipp beim EM-Sieger festlegen. Merbreier: „Da ist einfach ein großer Spaßfaktor mit dabei.“

Dass einige Schüler ein feines Näschen für den richtigen Tipp haben, hat übrigens unter anderem das Achtelfinale gezeigt. Hier hatten 25 Schüler und immerhin fünf Lehrer auf den 2:0-Sieg Deutschlands gegen Dänemark gewettet.

Auch für das Spiel am Freitag gegen Spanien werden sicherlich viele der deutschen Nationalelf die Daumen drücken. Und am Montag ist die Freude dann für denjenigen groß, der den Preis für den richtigen Tipp bei Lutz Merbreier abgesahnt hat.