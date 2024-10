Oberbürgermeister Jürgen Roth hat Gymnasiasten Einblick in die politische Arbeit gegeben. Rund eine Stunde stellte sich er sich kürzlich den Fragen der Schülerinnen und Schüler des Villinger Gymnasiums am Romäusring.

Im Vorfeld einer Exkursion in den Bundestag nach Berlin wollten die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Gemeinschaftskunde mehr erfahren über die Schnittstellen zwischen der Politik der Bundesregierung und der Kommunalpolitik.

Auch Schulleiter Jochen von der Hardt und seine Stellvertreterin, Karin Haß, waren dabei und sichtlich erfreut vom Interesse ihrer Schülerinnen und Schüler an den politischen Vorgängen sowie den ausführlichen Antworten des Oberbürgermeisters.

Wo er seinen Arbeitsplatz hat und warum das Kiffen auf dem Münsterplatz verboten sei, waren einige Fragen der Schüler. Zu letzterem führte Oberbürgermeister Roth aus, das hierbei vor allem die Nähe zum Gottesdienst sowie zum Markt entscheidende Punkt für ein Verbot waren.

Was passiert mit dem Geld?

Auch wie Fördergelder aus Berlin nach Villingen-Schwenningen gelangen und was mit den Geldern passiert, war eine Frage. Das Stadtoberhaupt verwies in seiner Antwort unter anderem als Beispiel auf das neue Stadtquartier Oberer Brühl, Straßensanierungen oder auch Zuschüsse für das neue Hallenbad. Ein weiteres Thema, das den Schülern auf dem Herzen lag, war die Ausstattung der Schulen sowie deren Unterhalt.

Am Ende hatte auch Oberbürgermeister Jürgen Roth noch eine Frage an die Schülerinnen und Schüler: Was würde ihr denn besser machen? Auch hier war der Wunsch der Schüler, mehr für den Unterhalt und die Ausstattungen der Schulen zu tun und die Vielzahl der Baustellen im Stadtgebiet möglicherweise ein wenig besser zu koordinieren.