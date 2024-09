1 Graf Berthold ist kurz nach seinem Umzug in Villingen erneut verhüllt worden. Foto: Marc Eich

Einige Jahre fristete Graf Berthold ein unauffälliges Dasein, jetzt rückt er gleich mehrfach hintereinander in den Mittelpunkt. Nach seinem Umzug über die Straße ist er wieder verhüllt. Die Stadt klärt auf, weshalb.









Manch ein Passant vermutete gar eine Nachahmung des Verhüllungskünstlers Christo, als in den vergangenen Tagen Graf Berthold an seinem Platz an der Sonne im Kaiserring in Augenschein genommen wurde: Kaum von OB Jürgen Roth enthüllt, ist er nun schon wieder verhüllt worden.