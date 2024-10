Villinger Glockengießerei: Zeitreise durch bewegte Geschichte der Firma Grüninger

Ein Buch zur langen und bedeutenden Geschichte der Villinger Glockengießerei Grüninger ist druckfrisch erschienen. Am Mittwoch, 6. November, wird das Werk vorgestellt. Der Geschichts- und Heimatverein Villingen und der Autor Jochen Schultheiß präsentieren das Buch allen Interessierten ab 19 Uhr im Münsterzentrum in der Kanzleigasse 30.

Um das Jahr 1580 gründete Hans Reble in Villingen eine Glockengießerei. Damit legte er den Grundstein zu einem Betrieb, der fast vier Jahrhunderte lang Bestand haben sollte.

Sein Sohn Christoph führte das Handwerk weiter, und durch die Heirat von dessen Tochter gelangte die Gießerei 1645 in die Familie Grüninger, in deren Händen sie mehr als 300 Jahre bleiben sollte und sich zu einer der bedeutendsten Glockengießereien im süddeutschen Raum entwickelte.

Zwischen 1948 und der endgültigen Schließung der Firma 1951 wurden nochmals viele Glocken an der neuen Produktionsstätte in Straß bei Neu-Ulm gegossen, wohin der Gussbetrieb nach Kriegsende unter schwierigen Bedingungen umsiedeln musste. Wie hat sich die Firma im Laufe von mehr als dreieinhalb Jahrhunderten entwickelt? Warum wurde der Betrieb 1951 eingestellt? Wo erklingen heute noch Glocken der Villinger Gießhütte und wo lassen sich noch Spuren dieses einstmals so bedeutenden Unternehmens finden? All diesen Fragen spürt der Autor Jochen Schultheiß nach, der sich mehrere Jahre mit dem Thema beschäftigt und aus Archiven umfangreiches Material zusammengetragen hat.

Wichtiges Kapitel der Villinger Stadtgeschichte

Das Buch erzählt erstmals die Geschichte der Glockengießer aus Villingen, die den Namen ihrer Stadt weit hinausgetragen und ihm einen wahrhaft guten Klang verliehen haben. Mit dem Buch wird ein wichtiges Kapitel der Villinger Stadtgeschichte beleuchtet. Mit rund 500 zum Großteil noch nie veröffentlichten historischen und aktuellen Fotos, Plänen und Dokumenten reich illustriert, nimmt das Buch mit auf eine Zeitreise durch eine bewegte Geschichte, die bis heute Bleibendes hinterlassen hat, vor allem natürlich in Form der vielen Glocken und Geläute, die Gießer aus Villingen geschaffen hatten.

Erschienen ist der Buch mit dem Titel „Die Glockengießer aus Villingen“ und einem Umfang von 344 Seiten im Verlag Regionalkultur in Ubstadt-Weiher bei Karlsruhe. Es ist zum Preis von Euro 34,80 im Buchhandel erhältlich und überall dort, wo es Bücher gibt.