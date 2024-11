Gut 80 Personen füllten auf Einladung des Geschichts- und Heimatvereins Villingen den Ewald Huth-Saal im Münsterzentrum.

Hier umriss der Autor zunächst die Entstehungsgeschichte des Buches. Das Interesse für Glocken allgemein und das Wissen um eine Glockengießerei in Villingen lösten Fragen aus, die er schon vor fünf Jahren zu beantworten versuchte.

Zentral dabei das plötzliche Verschwinden des ruhmreichen Namens der Glockengießerei Grüninger in Villingen und Straß bei Neu-Ulm. Schwierig war die Recherche nach den Grüninger-Glocken auch deshalb, weil im Zweiten Weltkrieg die wertvolle Glockenbronze für die Waffenherstellung von den Kirchtürmen geholt wurde und somit wichtige Zeugen der Glockengießerkunst in den Schmelzöfen vernichtet wurden.

Die Spurensuche

Dennoch gelang es Jochen Schultheiß noch gut 2000 Glocken aus den Villinger und Straß’er Gießereien ausfindig zumachen. Genau ist das Gründungsdatum der späteren Grüninger-Glockenwerkstätten nicht auszumachen. Zeigt das Familienwappen 1570, sprechen andere Quellen von 1575 und 1580.

Auf jeden Fall stand die Wiege der Villinger Glockengießerei just an der Stelle, an welcher der Vortrag unter Beifall der Anwesenden zu Gehör gebracht wurde, nämlich dem Münsterzentrum neben der Benediktinerkirche.

Wer war Hans Reble?

Auch über den Gründer selbst, es war ein gewisser Hans Reble, ist praktisch nichts in Erfahrung zu bringen. Die Kirchenbücher schweigen sich über ihn aus. Da der Transport der gewichtigen Rufer Gottes seinerzeit über die miserablen Wege unmöglich war, wurden, wie zum Beispiel in St. Blasien, unmittelbar neben dem künftigen Läuteort eine eigene Gießerei errichtet. Nach erfolgreichem Guss wurden diese Gussorte wieder abgerissen.

Ein Missmanagement

Jochen Schultheiß wusste mit launigen Worten, kurzweilig und kompetent und von einem riesigen Bildschatz ergänzt die Geschichte der Grüninger-Dynastie zu präsentieren. Dabei verschwieg er auch nicht, dass der Niedergang der Grüninger Glockengießerei dem massiven Missmanagement von Franz Josef Benjamin (VI) Grüninger anzulasten ist. Dieser hatte nicht nur die Anzahlungen vieler Kirchengemeinden veruntreut, auch die ihm zur Verfügung gestellten Schadglocken aus den im Weltkrieg II zerstörten Kirchtürmen, wurden nicht dem gewünschten Zweck zugeführt. So landete er nach einer rechtskräftigen Verurteilung 1952 noch hinter Gittern.

„Ein Denkmal setzen“

„Trotz allem stellt sich die Frage, ob man nicht im Franziskanermuseum dieser bis 1951 so wichtigen Villinger Firma ein bleibendes Denkmal setzen sollte!“, so Jochen Schultheiß. Auch die Benennung einer Straße oder eines Platzes in Villingen würde der glanzvollen Firmengeschichte würdig sein, so Schultheiß.

Abgerundet wurde der Abend mit einem Kurzfilm, in welchem die verbliebenen, wohltönenden Zeitzeugen in perfekter Film- und Tonqualität von Benedikt Grammer in Szene gesetzt wurden.

Das Buch „Die Glockengießer aus Villingen“ ist zum Preis von 34,80 Euro im Buchhandel erhältlich.

Rückblick

Standorte

Standen die ersten Glockengießerwerkstätten nach 1570 neben der Benediktinerkirche, wurde die Gießerei 1821 in die Nähe des heutigen Romäus-Gymnasiums („Glockenhäusle“) und 1875 in die Bickenstraße (heutige Seniorenresidenz Am Kaiserreing) verlegt. Letzter Gießereistandort in Villingen war ab 1921 neben dem Gelände der heutigen AGVS Aluminium Werke. Der Niedergang der Firma stellte sich nach 1951 in Straß bei Neu-Ulm ein.