Um es gleich vorweg zu nehmen: So viel Auswahl, so viele verschiedene Angebote und so viel Neues gab es gefühlt bisher noch nie.

Ob kleine und große Haushaltshelfer, Kleidung und Spielzeug oder Kulinarisches vom Slush-Eis über Knobi-Fladenbrot bis zu Wild aus der Region – die Wahl kann einem schon schwerfallen.

Urlaubsatmosphäre zaubern der französische Gourmetmarkt in der Oberen Straße und sein italienisches Pendant am Ende der Niederen Straße, Spaß bringt das Kinderkarussell in der Bickenstraße und Nervenkitzel der Stand von Raphael Schön.

Überraschungspaket

Für zehn Euro kann man hier in der Niederen Straße ein Retoure-Paket eines großen Onlinehändlers erstehen und sich von dessen Inhalt überraschen lassen. „Die meisten packen noch am Stand aus“, sagt Schön, reicht dafür einer Kundin ein Messer und gibt zu, dass ihm das selbst am liebsten sei, weil auch er wissen wolle, was seine Kunden da erstanden haben. Große und schwere Pakete gehen am besten, die kleineren werden geschüttelt in der Hoffnung, aus dem Geräusch auf das Objekt darin schließen zu können. Uhren, Powerbanks, Sammelfiguren, Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher waren heute schon dabei.

In der Rietstraße kann man sich bei Sladjana Gak und Thomas Adis von der Villinger Firma Pinties an Ort und Stelle ein T-Shirt bedrucken lassen. Entweder mit einem Spruch seiner Wahl oder einem kapitalen Hirsch, den man im Siebdruckverfahren und nach Anleitung sogar eigenhändig aufbringen darf.

Der Besuch des Villinger Frühjahrsmarktes reizte bei idealem Wetter viele Menschen von nah und fern. Foto: Birgit Heinig

Auf Ungewöhnliches trifft man in der Oberen Straße. Kräftige Männer werben um Menschen, die gerne zu den Tauziehfreunden „Wadenkrampf“ Unterkirnach gehören würden und für ihr Hobbyturnier sowie eine Landesliga-Begegnung am 26. und 27. Juli. Dafür haben sie selbst ein Messgerät gebaut, an dem man den Ganzkörpersport simulieren und dabei ablesen kann, über wie viel Kraft man bereits verfügt. Die kann man dienstags und donnerstags ab 19.30 Uhr beim Tauziehtraining im Unterkirnacher Abendgrundweg mehren.

Spezielle Schuhe mit Sohlen aus Stahlplatte und einen Gürtel – mehr brauche man dafür nicht, sagt Andreas Schramm. Die derzeit zehn Aktiven ziehen bereits in der Landesliga, möchten aber weitere Teams bilden können. Auch Frauen und Kinder seien willkommen, sagt Daniel Winterhalter.

Öffnungszeiten

Der Frühjahrsmarkt in der Villinger Innenstadt ist an diesem Wochenende, am Samstag von 8.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr, geöffnet.