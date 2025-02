„One Day Las Palmas“ heißt die neue Ausstellung mit Fotografien von Ralf Wehrle und Uwe Frank. Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 15. März, um 19 Uhr, in der Galerie Bovistra, Voltastraße 4, in Villingen.

Mit „One Day Las Palmas“ nehmen die beiden Fotografen die Besucher mit auf Entdeckungstour, in die faszinierende Inselhauptstadt Gran Canarias. One Day gehört zu einer Serie der Fotografen, in der sie eine Stadt an einem Tag und einer Nacht, aus ihrer ganz persönlichen und nicht touristischen Sicht, fotografisch festhalten.

Mehr als „nur“ Fotos

Die Fotografien, die teils in einer Mischtechnik, übermalt mit Kreide oder durch technische Verfremdung, die besondere Stimmung der Stadt festhalten, sollen den Betrachter auch skurrile Blickwinkel der Stadt offenlegen. Las Palmas de Gran Canaria, die pulsierende Hauptstadt der Kanareninsel, ist eine Stadt voller Kontraste, Farben und Überraschungen. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus kolonialer Geschichte, modernem Stadtleben und atemberaubender Natur lädt sie Besucher ein, ihre zahlreichen Facetten zu entdecken.

Der Name „Kanarische Inseln“ leitet sich vom lateinischen „Canariae Insulae“ ab, was „Inseln der Hunde“ bedeutet. Historische Berichte besagen, dass frühe europäische Entdecker auf den Inseln große Hunde vorfanden. Die historische Altstadt Vegueta erzählt von der bewegten Vergangenheit mit prächtigen Bauwerken wie der Kathedrale Santa Ana und charmanten Gassen, die an längst vergangene Zeiten erinnern. Für Kunst- und Geschichtsliebhaber gibt es spannende Museen wie das Casa de Colón, das sich mit den Reisen von Christoph Kolumbus befasst. Gleichzeitig pulsiert das moderne Leben an der Playa de Las Canteras, einem der schönsten Stadtstrände Europas. Versteckte Innenhöfe und das bunte Treiben der Straßen spiegeln das authentische Lebensgefühl von Las Palmas wider.

Bis 22. Mai anzusehen

Diese Fotoausstellung zeigt die Stadt in all ihren Facetten – von malerischen Panoramen bis hin zu skurrilen und unerwarteten Momenten. Neben der imposanten Architektur und dem endlosen Atlantik haben die Fotografen auch humorvolle Szenen des Alltags eingefangen. „Mit unserem Streifzug durch Las Palmas, möchten wir den Betrachtern, die diese Stadt bereits selbst erkundet haben, diese wieder ins Gedächtnis rufen.“ So Ralf Wehrle und Uwe Frank ergänzt: „Allen anderen hoffen wir, durch unseren künstlerischen Blick auf eine lebendige Metropole, ein bisschen Urlaubsflair und Lust auf eine Städtetour einzuhauchen.“

Die Fotografen eröffnen ihre Ausstellung am Samstag, 15.März um 19 Uhr. Die Ausstellung ist dann jeden Donnerstag von 18 bis 20.30 Uhr, bis einschließlich 22. Mai bei freiem Eintritt in der Galerie Bovistra zu sehen.