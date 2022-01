1 Sie freuen sich über die Expansion der NTI Kailer GmbH (von links): Jürgen Palzer (Senior Technical Consultant), Ralf Kailer (Managing Director NTI Kailer) und Alexander Schurr (Project Manager & Standortleiter). Foto: Kailer GmbH

Die NTI Kailer GmbH mit Sitz in der Marie-Curie-Straße in Villingen expandiert mit weiterem Standort im bayerischen Burgau.















VS-Villingen - Die NTI-Gruppe verstärkt erneut ihre Präsenz in Deutschland mit der Eröffnung eines weiteren Standorts der NTI Kailer GmbH in Burgau. Mit der Expansion der Standorte in Deutschland verfolge die NTI Kailer GmbH kontinuierlich ihre Wachstumsziele und gehe einen wichtigen strategischen Schritt in Richtung Zukunft, heißt es weiter. Seit über 30 Jahren sei das Unternehmen in Baden-Württemberg als CAD/PDM-Lösungsanbieter etabliert und berate und unterstütze Kunden bei der Einführung von Prozessen und Anwendungen im Bereich Maschinenbau, Anlagenbau, Medizintechnik und Datenmanagement.

"Mit der Eröffnung unserer vierten Niederlassung können wir jetzt die wachsende Kundenbasis in Bayern optimal bedienen", sagt NTI Kailer-Geschäftsführer Ralf Kailer. "Durch die Nähe zum Kunden können wir den Ansprüchen und Bedürfnissen noch besser gerecht werden und unsere Position in

Süddeutschland weiter stärken."

Neue Mitarbeiter

"Wir sind stolz verkünden zu dürfen, dass wir für den Standort in Burgau unsere neuen Kollegen Alexander Schurr als Project Manager und Standortleiter sowie Jürgen Palzer als Senior Technical Consultant gewinnen konnten. Beide Kollegen sind seit fast 20 Jahren gemeinsam im Autodesk CAD/PDM-Umfeld tätig und bringen langjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung und Umsetzung

von Kundenprojekten mit", teilt das Unternehmen weiter mit. "Unsere Kunden bestmöglich und zukunftsorientiert zu unterstützen und gemeinsam Projekte erfolgreich umzusetzen, steht bei uns an erster Stelle", so Alexander Schurr.

NTI Kailer setzt den eigenen Angaben zufolge auf eine ganzheitliche Betreuung und decke die Bedürfnisse der Kunden nach CAD, CAM, GIS, Datenmanagement und BIM ab. "Wir begleiten unsere Kunden von der Beratung und Bedarfsanalyse über ganzheitliche Softwarelösungen und -konzepte bis hin zu Schulung, Wartung und Support. "Wir sind ihr starker und innovativer Partner vor Ort und haben gleichzeitig als einer der führenden europäischen Autodesk Platinum-Partner mit der NTI Group ein starkes internationales Team hinter uns", ergänzt Ralf Kailer, Managing Director der NTI Kailer GmbH.

Info

Die NTI Kailer GmbH ist ein Systemhaus der NTI Group und als Autodesk Platinum Partner einer der größten Autodesk-Partner in Deutschland. Die NTI Group umfasst über 500 Mitarbeiter in Dänemark, Deutschland, Island, Italien, Norwegen, Spanien, Schweden und den Niederlanden. Die Gruppe ist eigenen Angaben zufolge ein führender Komplettanbieter digitaler Lösungen für die Bau-, Konstruktions- und Fertigungsindustrie in ganz Europa. Seit 1990 stehe die NTI Kailer GmbH für Erfahrung in Planung, Beratung, Implementierung, Schulung und Support von ganzheitlichen CAD/PDM-Softwarelösungen. Die NTI Kailer GmbH mit Hauptsitz in der Marie-Curie-Straße in Villingen beschäftige an vier Standorten 29 Mitarbeiter. Sie unterstütze die süddeutsche Industrie in der computergestützten Konstruktion (CAD) und im Produktdaten-Management (PDM). Die Kunden seien überwiegend im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobil- und Zulieferindustrie und ähnlichen Branchen tätig. Vor der Beratung und dem Support sei die Business Prozess Analyse vorangestellt. Zudem biete das Unternehmen über das eigene Trainingscenter CAD/PDM, Adobe und Office Schulungen an.