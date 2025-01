Die Bernd Witz GmbH in der Rosswette in Villingen blickt auf eine 120-jährige Firmengeschichte. Angefangen hat alles mit einem Pferdefuhrwerk. Heute sind die roten Container in der ganzen Region bekannt.

Für die einen ist es wertloser Schrott, für die anderen ein wertvoller Rohstoff, mit dem sich ein Geschäftszweig erfolgreich über Generationen fortführen lässt.

Bei der Firma Witz in Villingen dreht sich alles um die Entsorgung und Verwertung von Altmetall und mittlerweile auch von anderen Rohstoffen. Und das in mittlerweile vierter Generation und seit 120 Jahren, wo hier ein wertvoller Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet wird.

Lesen Sie auch

Als Gustav Witz 1904 eine zündende Idee hatte und damit begann, mit einem Pferdefuhrwerk neben Metallschrott aus Privathaushalten auch die ersten Industrieabfälle, etwa Stanzabfälle, schwere Gussteile und Eisenspäne, aus Unternehmen aus der ganzen Region abzuholen und das Metall gewinnbringend weiter verkaufte mochte er vermutlich nicht ahnen, dass er damit den Grundstein für einen großen Entsorgungsfachbetrieb legen würde.

Heute, 120 Jahre nach der Gründung, ist die Bernd Witz GmbH in Villingen ein hochmoderner, zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb. Die roten Fahrzeuge und Container sind nicht zu übersehen.

Mehrmalige Erweiterung

In vierter Generation als Familienbetrieb führt Michaela Witz-Degen, eine Nichte des Enkels des Gründers, Bernd Witz, das Unternehmen, das seit Anfang der 1950er-Jahre in der Rosswette angesiedelt ist. Und dort, nach mehrmaligen Erweiterungen, zuletzt 1987, heute auf rund 10 000 Quadratmetern einen der größten Schrott- und Altmetallumschlagplätze in der Region hat.

Hier werden jährlich tausende Tonnen unterschiedlichster Metalle angeliefert, sortiert und, dank eigenem Bahnanschluss, auf der Schiene an die Stahlwerke im In- und europäischen Ausland weitertransportiert, wo die Metalle und Schrotte in den Schmelzöfen wieder dem Recycling zugeführt werden.

Strenge Auflagen

Dass ein modernes Recyclingunternehmen von heute wenig mit der ursprünglichen Idee zu tun hat, Altmetall und Schrott aller Art einzusammeln und unsortiert weiterzuverkaufen, wird schnell deutlich, blickt man genauer in den Betrieb. Strenge Auflagen in Sachen Aufbereitung und Entsorgung stellen Industrieunternehmen heute an hohe Herausforderungen, denen auch das Entsorgungsunternehmen Rechnung tragen muss. Die Bernd Witz GmbH bietet ihren Kunden ein umfassendes Dienstleistungskonzept, das den Unternehmen das Thema Entsorgung so einfach wie möglich macht. Nach wie vor können auch Gewerbetreibende und Privatpersonen ihre Schrotte und Altmetalle hier vor Ort abgeben.

Um Entsorgung erweitert

Mit dem Einstieg und der Übernahme von Michaela Witz-Degen, die das Unternehmen heute gemeinsam mit ihrem Mann Martin Degen führt, wurde das bisher überwiegend auf den Schrotthandel ausgerichtete Unternehmen um den Bereich Entsorgung erweitert. „Das war ein strategisch wichtiger Schritt für uns, weil wir unseren Kunden jetzt eine Komplettentsorgung anbieten können“, sagt Michaela Witz-Degen.

Demnach hat sich auch das Material-Spektrum auf dem Abfallsektor neben Metallen und Schrotten etwa auf Wertstoffe, Holz, Papier Grüngut und vieles mehr erweitert. Speziell den Baubereich hält die Firma Witz kranbare Container vor. „Damit sind wir in der Region führend“, wie Martin Degen betont.

Technischer Fortschritt

Nach wie vor bleibt aber die Schrott- und Metallsparte ein Haupt-Standbein des Unternehmens. Hier macht sich der technische Fortschritt bemerkbar. Angelieferte Metalle werden mit Röntgenfloureszenzgeräten oder laserinduziertem Plasmaspektrometer aufwändig analysiert, bevor sie, möglichst sortenrein, der Wiederverwertung zugeführt werden.

Wertvolle Ressourcen

In den vergangenen 120 Jahren ist auch das Bewusstsein um die Verantwortung im Umgang mit den wertvollen Ressourcen, die durch Wiederverwertung ein wichtiger Bereich zum Thema Nachhaltigkeit sind, gestiegen. Die künftigen neuen, elektrischen Flurförderfahrzeuge werden über die eigene PV-Anlage klimafreundlich aufgeladen. Dort, wo noch Maschinen mit Verbrennermotoren eingesetzt werden müssen, achtet das Unternehmen auf geringe Emissionen und Verbräuche. So wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren die Baggerflotte ausgetauscht.

Die Zukunft

Ein Ausblick auf die Zukunft des Unternehmens zeigt, dass bei der Firma Witz immer auch Optimierungsprozesse laufen. „Wir wollen unsere Abläufe beschleunigen und beispielsweise einen noch schnelleren und klimafreundlicheren Materialumschlag erreichen“, sagt Martin Degen.

Die Firma Witz setzt auch eigene Maßstäbe in Sachen Emissionsvermeidung. So fahren die Lastwagen und Maschinen seit 2019 mit synthetischem Kraftstoff. „So konnten wir bis Anfang 2024 rund 250 Tonnen CO2 einsparen“, sagt Martin Degen.