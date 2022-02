2 Mit ihren Parodien der Kneipenfastnachter schossen "Die mit der Leiter" bei der Kneipenfasnet in der Zehntscheuer den Vogel ab. Foto: Screenshot/Heinig

Kneipenfasnet online – wer hätte gedacht, dass ein jeder einmal in den Genuss dieses Spektakels würde kommen können? Corona sei Dank. Am Samstagabend kam das fünfstündige musikalisch-satirische Programm direkt in die Wohnzimmer.















VS-Villingen - Weiß Gott hätte das närrische Volk dennoch lieber in den Kneipen eng an eng gehockt, total verkehrt und vogelfrei und hätte mit Freude der Aufforderung "los ämol" Folge geleistet. Doch so war es nur einigen Händen voll ausgewählten Zuschauern vergönnt, in der Zehntscheuer und im Hexenstüble, anwesend zu sein und den Villinger "Fasnetgoascht" einzusaugen.

An gut 400 Bildschirmen

Gestreamt wurde aus dem Fürstenbergsaal der Zehntscheuer, in dem zu Beginn auch die beiden Moderatoren der Hexenzunft, Meik Gildner und Bato Vesovic, das Volk vor Ort und an den gut 400 Bildschirmen begrüßten und dann die Parallelveranstaltung nebenan übernahmen. Anselm Säger und Jörg Westermann, der Zunft- und der Schulmeister, führten vor Ort bis Mitternacht durch ein – abgesehen von zwei Lüftpausen – Schlag-auf-Schlag-Programm, in dem sich das "Who is who" der Villinger Kneipenfasnet präsentierte.

20 Minuten für jeden

In der Regel kommen sie zu dritt, dicht gefolgt von der Viererkombination. Nur drei traten als Duo auf, darunter auch das allererste Kneipenfasnetdamenballett, zwei junge Skihasen, die sich im Anorak warmtanzten. Die Dörr-Brüder, aufgrund eines gebrochenen Fingers diesmal nur "eingitarrig" unterwegs, hätten nie gedacht, dass sie ihren Sehnsuchtssong "Fasnet nagelneu" vom vergangenen Jahr würden noch einmal hervorholen müssen. Gerne hätte das Live-Publikum auch von "Los ämol" Zugaben gehört, denn nach ihrem Hit "Nimm den Kurt, Magdalena" herrschte Stimmung. Vom Reglement des Abends, maximal zwanzig Minuten für jeden, wurde indes nicht abgewichen.

Vom Einzelkämpfer bis Total verkehrt

Als "Einzelkämpfer" kamen Henry Greif, der sich, frei nach Heinz Erhard, von Gedicht zu Gedicht hangelte nach dem Motto "CoroNarr trifft Covidiot" und Nenad Grzan, der sich als "Flexigender" und "Transfetter" outete und den Villinger Fastnachtsumzug im Stil eines Fußballendspiels kommentierte. Die Trios brachten neue und alte Hits mit, waren kommunalpolitik-kritisch wie die "Rotaugen", gesellschaftskritisch wie "Flower Klauer" oder einfach nur spaßig wie die Gassenhauer ("Schunkeln ist Scheiße"), die "Sockemolli" ("Ganter Maria, die Königin der Frühschwimmerszene") oder "Vogelfrei" ("Komm, hol die Goaßel raus"). Die Boygroup war durch Corona auf vier reduziert, was ihrer Jungmänner-Präsenz aber keinen Abbruch tat und "Total verkehrt", seit 30 Jahren auf der Fasnetbühne, übte sich im Zungenbrechen (Wenn de witt, nimm i di mit, wenn de nit witt, nimm i di nit mit").

"Die mit der Leiter" sind einfach genial

Nicht live, sondern nur mit Viodeoeinspielern dabei waren die "Hills Angels" mit Banjos und Jeans-Latzhosen, die mit "Wenn man’s bruucht, wird erschtmol g’sucht" so manchem Zuhörer aus dem Herzen sprachen. "Lady Gagack und die Südstadtfüchse" – mit acht Sängern und Sängerinnen zu viele für die Coronabühne – bewiesen ihr originelles Gesangstalent, das sie auch außerhalb der hohen Tage einsetzen. "Die mit der Leiter" machten schließlich einen Knopf dran und zeigten mit ihren Parodien, dass sie den Kneipenfasnetabend auch ganz alleine hätten gestalten können.