Villinger Färberstraße: Zur Sicherheit noch Bier zapfen?

1 David Kaupe (Sprissler Sicherheitstechnik) verlässt zum Jahresende die Räume in der Villinger Färberstraße. Foto: Eva-Maria Huber

„Soll ich jetzt auch noch Bier zapfen?“ David Kaupes Bemühungen um einen eigenen Stellplatz in der Färberstraße in Villingen nahmen für ihn skurrile Züge an. Der Inhaber von Sprissler Sicherheitstechnik sieht vom Bemühen um eine Ausschankgenehmigung dann doch lieber ab und gibt sein Geschäft zum Jahresende in der Innenstadt auf.









David Kaupe setzt den Bohrer an und macht das, was für ihn beruflicher Alltag ist: Schlösser einbauen, für mehr Sicherheit in Häusern und Wohnungen sorgen und Schlüssel nachmachen.