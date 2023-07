1 Markus Stoll verabschiedet sich wieder aus der Färberstraße. Foto: Marc Eich

Zum Schluss waren es an einem Freitagabend keine zehn Euro mehr. Markus Stoll hat von der „toten Färberstraße“ genug und steigt aus. Der nächste Wirt könnte folgen.









Markus Stoll lehnt an der massiven Tür des Lokals, das er kein Jahr lang gepachtet hatte: Erst im Dezember hatte er das Glunkenhauscafé am Ende der Färberstraße in Villingen aufgemacht und gerade mal sieben Monate später ist schon wieder Schluss.