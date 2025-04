Villinger Färberstraße: Benni zapft und organisiert wieder

1 Das Dreamteam ist wieder perfekt: Benni Bossert (rechts) steigt wieder ins „Ott“ in der Villinger Färberstraße ein. Neben ihm Küchenchef Markus Gruber und Ott-Chef Domenico Wittkopf. Foto: Eva-Maria Huber

Eigentlich war er nie wirklich weg. Seine „Verschnaufpause“ ist nach einem Jahr und sechs Monaten zu Ende: Jetzt steigt Benni Bossert wieder im Gasthaus Ott in der Färberstraße in Villingen ein, organisiert und zapft auch mal ein Bier.









Noch sitzen Benni Bossert und Ott-Chef Domenico Wittkopf an diesem sonnigen Mittag „nur“ auf einen Kaffee auf der Terrasse des Lokals. Doch jetzt wird der 39-jährige das Team perfekt machen und als Wittkopfs Geschäftspartner in das Lokal in der Färberstraße einsteigen.