Jetzt fangen die Rosen, seit der griechischen Antike als „Königinnen der Blumen“ verehrt, gerade wieder an zu blühen. Rund 30 000 verschiedene Arten von Beet,- Strauch,- Duft– oder Kletterrosen soll es geben. Ihre Blüten haben zwischen fünf und 100 Blätter und sind – falls nicht zu dicht gefüllt – Anziehungspunkte für Insekten.

Auch in Renate Blohmanns Garten summt und brummt es jetzt wieder. Hier leuchten die Strauchrose „Mozart“ in kräftigem Rosa, die pinke „Rosarie de L’Hay“, die gelbe „Rugelda“ und die „Westerland“ in Orange um die Wette. Die „Betty Prior“ steht am Rande eines kleinen, mit drei verschiedenen Seerosen gefüllten Teiches. Dahinter entfaltet sich die zart lachsfarbene „Eifelzauber“.

Auf Prädikat achten

Dass die Rosen hier so prächtig gedeihen, kommt nicht von ungefähr, denn Renate Blohmann, weiß, was sie brauchen und lieben. Und sie empfiehlt, beim Kauf auf das Prädikat „ADR“ zu achten, die Abkürzung für „Allgemeine Deutsche Rosenprüfung“, die besagt, dass die Pflanze besonders robust ist.

Nicht entmutigen lassen

Die Rosen für sich entdeckt hat Renate Blohmann – wie könnte es anders sein – in ihrem eigenen Garten. Und hat sich von den am Anfang gemachten Fehlern auch nicht entmutigen lassen. Als der Deutsche Rosenverein 2010 anlässlich der Landesgartenschau seine Jahrestagung veranstaltet, wurde sie Mitglied und bot auch sehr schnell Rosenführungen an. Als aktive Stadtführerin wusste sie damals schon, wie man Menschen begeistert und sie mit Wissen versorgt.

Als Au-pair in Schottland

Renate Blohmann ist noch in die Zeit des klassischen Familienbildes hineingeboren worden: der Vater arbeitet, die Mutter kümmert sich um Kinder und Haushalt. Während des Krieges floh ihre Familie mit drei der sechs Kinder aus Schlesien nach Augsburg, die Stadt der Textilherstellung. Mit elf Jahren ließ sie sich von ihrer Mutter so sehr für das Nähen begeistern, dass sie darin ihre Zukunft sah und plante, in München Stoffdesign zu studieren. Doch das Geld war knapp, und so ging Renate Blohmann einen für junge Menschen damals außergewöhnlichen Weg: Eineinhalb Jahre Au-pair-Mädchen in Schottland. Eine Erfahrung, von der sie bis heute profitiert.

Interesse für Villinger Geschichte

1965 siedelte sie mit ihrem Mann, einem damals zukünftigen Sabanesen, nach Villingen um. Hier kamen ihre drei Kinder zur Welt. Als die zwei Töchter und der Sohn aus dem Haus waren und es stiller wurde, erwachte Renate Blohmanns Interesse für die Villinger Geschichte. 1992 gehörte sie zu den ersten, die eine fundierte Ausbildung für Stadtführungen erhielten. „Die Zeugnisse übergab uns Oberbürgermeister Gebauer“, erinnert sie sich und gerne auch an die unzähligen Führungen mit den unterschiedlichsten Gruppen, die sie alle zu nehmen wusste. Sie liebte besonders die Kategorie „Kirchen und Klöster“ und dabei die Geschichte der Ursulinerinnen, der Benediktiner und der Franziskaner. 2022 gab Renate Blohmann nach 30 Jahren ihr Ehrenamt als Stadtführerin ab.

Führung am Sonntag

Jetzt widmet sie sich nur noch den Rosen. An diesem Sonntag, 25. Juni, führt sie ab 14.30 Uhr in den Rosengarten auf dem Villinger Hubenloch. Startpunkt ist das Franziskaner-Kulturzentrum. Dabei erfahren die Teilnehmer, dass Rosen eigentlich anspruchslose Pflanzen sind, „wenn man ihre Bedürfnisse kennt“, sagt Renate Blohmann und lacht. Ein klassischer Fehler sei es, die Tiefwurzler nicht tief genug – „also bis zu zehn Zentimeter über die Veredlungsstelle“ – einzupflanzen.

Wichtige Tipps

Des Weiteren mag es die Rose nicht, täglich nur ein bisschen gegossen zu werden. Besser: „Alle ein bis zwei Wochen, je nach Sorte mit bis zu 20 Litern Wasser“, weiß die Expertin. Und schließlich sollte man sich im Frühjahr die Rosen vor dem Austrieb sehr kräftig zurückschneiden und düngen. Wer alle Ratschläge beachtet, hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass er sich im nächsten Juni an kräftig blühenden Rosen erfreuen kann.