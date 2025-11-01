Villinger Erbrechtsanwalt: Gerhard Ruby stellt Antrag auf Insolvenzverfahren – das sind die Hintergründe

Überraschende Entwicklung beim bekannten Villinger Erbrechtsexperten Gerhard Ruby: Der 65-Jährige hat für seine Kanzlei ein Insolvenzverfahren beantragt.

Jährlich wird er vom Focus als einer der Top-Anwälte Deutschlands im Bereich Erbrecht ausgezeichnet, zahlreiche weitere Ehrungen unterstreichen seine Bedeutung als einer der führenden Experten für Erbrecht in Deutschland. Zudem ist er Fachautor und Gründer der Erbrechtsakademie Baden-Württemberg – Gerhard Ruby ist mit seiner Kanzlei in Villingen und einer weiteren Außenstelle der „Mann fürs Erbrecht“.

Umso überraschender erscheint die öffentliche Bekanntmachung, die das Insolvenzgericht Villingen-Schwenningen verbreitet hat: Der 65-Jährige hat als Inhaber der Kanzlei einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Beim Gericht wird derzeit über den Antrag entschieden – währenddessen darf Ruby nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters Thorsten Schleich über sein Vermögen verfügen.

Schleich erklärt, dass der Antrag aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt wurde. Gleichzeitig gibt die Familie Ruby auf Anfrage unserer Redaktion zu den Hintergründen ein Statement ab. Demnach sei der Rechtsanwalt aufgrund einer schweren Erkrankung derzeit nicht in der Lage, die Kanzlei persönlich zu führen.

„Die Rechtsanwaltskammer hat daher einen Vertreter bestellt, der den Kanzleibetrieb geordnet fortführt“, heißt es in der Stellungnahme. Dies geschehe in Abstimmung mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter. Um die laufenden Geschäfte zu sichern, habe man sich dazu entschieden, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Weitere persönliche Auskünfte könnten vonseiten der Familie nicht gegeben werden, „da die Gesundheit des Vaters im Vordergrund steht“.

Kanzlei soll fortgeführt werden

Damit bestätigen sich die Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters, wonach die Kanzlei fortgeführt werden soll. „Die Bearbeitung der laufenden Mandate wird zwischen dem Kanzleivertreter und den Kanzleimitarbeitern abgestimmt“, erklärt Schleich. Über das weitere Vorgehen werden die Mandanten informiert.

Gerhard Ruby hat sich als Erbrechtsanwalt deutschlandweit einen Namen gemacht. Foto: Birgit Heinig

Grundlage für den zukünftigen Geschäftsbetrieb sei ein Gutachten über die aktuelle Situation, das bis Ende des Jahres erstellt werde. Anschließend sollen weitere Entscheidungen getroffen werden.

Die Kanzleiräume in der Vöhrenbacher Straße in Villingen sind von der aktuellen Situation nicht betroffen. „Es besteht ein ungekündigtes Mietverhältnis für die Kanzleiräume“, so Schleich.