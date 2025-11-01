Villinger Erbrechtsanwalt: Gerhard Ruby stellt Antrag auf Insolvenzverfahren – das sind die Hintergründe

Überraschende Entwicklung beim bekannten Villinger Erbrechtsexperten Gerhard Ruby: Der 65-Jährige hat für seine Kanzlei ein Insolvenzverfahren beantragt.
Jährlich wird er vom Focus als einer der Top-Anwälte Deutschlands im Bereich Erbrecht ausgezeichnet, zahlreiche weitere Ehrungen unterstreichen seine Bedeutung als einer der führenden Experten für Erbrecht in Deutschland. Zudem ist er Fachautor und Gründer der Erbrechtsakademie Baden-Württemberg – Gerhard Ruby ist mit seiner Kanzlei in Villingen und einer weiteren Außenstelle der „Mann fürs Erbrecht“.