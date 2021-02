1 Johan von Mirbach (links) bei den Dreharbeiten zur Dokumentation »#Dieselgate«, für die er auch Karsten vom Bruch (Mitte), ehemals Ingenieur bei Bosch, begleitete. Foto: von Mirbach

"#Dieselgate" heißt der neue Dokumentarfilm des gebürtigen Villingers ­Johan von Mirbach. Er beschäftigt sich mit der noch immer anhaltenden Aufarbeitung des Abgas­skandals bei VW – und legt den Fokus dabei auf die direkt und indirekt Betroffenen.

VS-Villingen - Rund zweieinhalb Jahre lang hat Filmemacher Johan von Mirbach, der aus Villingen-Schwenningen stammt und mittlerweile in Köln lebt und arbeitet, zusammen mit seinem Team recherchiert, Betroffene interviewt, gefilmt und das gesammelte Material zusammengefügt. Was dabei herausgekommen ist, können sich Interessierte wahlweise am Dienstag oder am Mittwoch im Fernsehen und bereits jetzt im Internet ansehen: "#Dieselgate – die Machenschaften der deutschen Autoindustrie" heißt der Dokumentarfilm, der sich mit dem 2015 publik gewordenen Abgasskandal auseinandersetzt. Aber nicht nur damit – vor allem wollte und will von Mirbach beleuchten, wie VW mit den Folgen und Auswirkungen des Skandals umging und bis heute umgeht.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen