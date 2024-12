1 Die Brigachblätzle, die an den Fasnetsumzügen spendabel sind, suchen eine neue Heimat für ihr Stüble. Foto: Brigachblätzle

Villingens traditionsreicher Narrenverein, die Villinger Brigachblätzle, steht vor einer großen Herausforderung: Es wird dringend nach einer neuen Bleibe für die beliebte Sansibar, das Fasnet-Stüble des Vereins, gesucht.









Nachdem im vergangenen Jahr das schöne Stüble in der Niederen Straße in der Villinger Innenstadt für Begeisterung gesorgt hat, möchte der Verein an diesen Erfolg anknüpfen und die bereits seit vielen Jahren bekannte Sansibar erneut für Gäste und Narren öffnen.