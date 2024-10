Früher als geplant: Am frühen Freitagnachmittag kann der Verkehr am Benediktinerring in Villingen wieder wie gewohnt fließen. Die SVS hat die Arbeiten an den Wärmeleitungen rund eine Woche schneller als ursprünglich geplant zum Abschluss gebracht.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde kräftig gebaut an der wohl wichtigsten Baustelle im Villinger Stadtgebiet.

In dieser Woche wurde noch gepflastert und asphaltiert. Am Freitagmorgen finden die Markierungs- und Reinigungsarbeiten statt, so dass die Bauarbeiten am Benediktinerring rund eine Woche früher als ursprünglich geplant zum Abschluss gebracht werden können, informiert die Stadtwerke VS GmbH (SVS) in einer Pressemitteilung.

Ab dem frühen Freitagnachmittag, 25. Oktober, werde der Ring für den Verkehr wieder freigegeben werden können.

Damit haben auch die Autoschlangen ein Ende, die sich des Öfteren durch die engen Villinger Gassen geschoben haben.

SVS-Chef Gregor Gülpen zeigt sich erleichtert: „Mein großer Dank gilt meinen Mitarbeitern, den beteiligten Firmen und der Stadtverwaltung, die hier sehr gut zusammengearbeitet haben.“

Und weiter: „Es freut mich sehr, dass wir die Maßnahme nun schneller als ursprünglich geplant zum Abschluss bringen können und die Autofahrer den Benediktinerring ab morgen wieder befahren können. Danke auch an die Anwohner, die Gewerbetreibenden wie dem Modepark Röther oder auch an die Volksbank eG für ihre Geduld. Und nicht zuletzt auch den Bürgerinnen und Bürger, die sehr viel Verständnis für unsere Baustelle hatten.“

Der Zusammenschluss der beiden Teile in diesem Bereich sei eine äußerst wichtige Maßnahme für das SVS-Wärmenetz. Die SVS investiere hier in die umweltfreundliche Wärmeversorgung von Morgen für Villingen-Schwenningen, erklärt SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen.