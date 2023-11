Villinger beim New-York-Marathon: Schwarzwälder Läuferherzen sind mit Bollenhut gefragtes Fotomotiv

1 Ein gefragtes Fotomotiv: Mit Bollenhüten treten (von links) Dirk Flakowski, Ewald Schondelmaier, Anselm Säger, Jeannine Tränkle, Jochen Menath, Claudia Schondelmaier und Sven Hinterseh zum Fünf-Kilometer-Lauf „Dash to the Finish Line“ an. Für den Marathon ist dieser Kopfschmuck aber dann doch nicht geeignet. Foto: Anselm Säger

Die Schwarzwälder Läuferherzen erfüllen sich einen Traum und nahmen mit acht Startern den New-York-Marathon in Angriff. Unvergesslich sind die Eindrücke und die Freude, dass alle nach 42,2 Kilometern das Ziel im Central Park erreichten.









Die lauten Anfeuerungsrufe, die Begeisterung der Zuschauer und die imposante Kulisse von Manhatten oder der Bronx, bis es über die Fifth Avenue in den Central Park geht: Anselm Säger aus Villingen hat mit einer eingeschworenen Gruppe von Hobbysportlern, zu der beispielsweise auch Landrat Sven Hinterseh und Jochen Menath vom Villinger Skiclub zählen, den New-York-Marathon in Angriff genommen.