Das Asia-Restaurant Oishi in der Niederen Straße in Villingen musste mehrere Tage schließen.

Wieder ein Asia-Restaurant – und dieses auch noch zum zweiten Mal: Das Oishi in der Niederen Straße in Villingen musste im Januar nach einer Kontrolle der amtlichen Lebensmittelüberwachung wegen „erheblicher Hygienemängel“ schließen.

Vorausgegangen war der Überprüfung eine Verbraucherbeschwerde. Oishi-Geschäftsführer Xing He betonte auf Anfrage unserer Redaktion, dass es „jetzt wieder sauber“ sei. Seine Mitarbeiter hätten nicht geputzt, es sei nun aber „wieder in Ordnung“.

Erhebliche Verschmutzungen

Allerdings liest es sich im öffentlich einsehbaren Bericht des Amtes für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung nicht wie ein kurzfristiges Versäumnis. Aufgelistet werden unter anderem erhebliche Verschmutzungen. „Sämtliche Ausrüstungs- und Bedarfsgegenstände wie Suppenlöffel, Messer, Gemüseschäler und Dosenöffner waren mit angetrockneten Lebensmittelresten teilweise stark verunreinigt“, heißt es als Ergebnis der Kontrolle. Die Mikrowelle sei „altverschmutzt“ gewesen, das Messer zum Schneiden von Sushi habe man „in einem mit trüben Wasser gefüllten Bierglas aufbewahrt“.

Zudem seien nahezu alle Arbeitsflächen – egal ob Regale, Ablagen, Fronten oder der Boden – verunreinigt und mit einem Fettfilm überzogen gewesen. Das gleiche Bild bot sich in den Kühl- und Tiefkühlgeräten: Außen und innen habe man einen „schmierig fettigen Film“ feststellen können, diese hätten auch direkten Kontakt mit Lebensmitteln gehabt.

Lebensmittel falsch gelagert

Die Kontrolleure kritisieren darüber hinaus den Umgang und die Lagerung von Lebensmitteln: Verschiedene Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Salat, Tomaten, Gurken, Sprossen und vorgeschnittenes Gemüse seien auf „feuchten, teilweise dunkel verfärbten Papierhandtüchern in Kunststoffbehältnissen“ aufbewahrt worden, der Reiskocher sei zudem innen mit braunen Rückständen verfärbt gewesen.

Im mit Spinnweben versehenen Lagerraum im Keller sah es offenbar nicht besser aus: Lebensmittel lagen dort offen in Behältern, zwischen dem Paniermehl sei ein Stück einer Spanplatte gefunden worden, über der Kiste mit Sprossen bröckelte der Deckenbelag und Petersilie sei im Auffangeimer für das Abtropfwasser des Kühlaggregats gelagert worden. Die Folge war laut Amt klar: „Aufgrund der erheblichen Hygienemängel wurde eine Abgabe von Speisen untersagt, die vorhandenen offenen Lebensmittel wurden entsorgt.“ Bei der Nachkontrolle vier Tage später seien dann sämtliche Hygienemängel behoben worden.

Oishi hatte Abläufe angepasst

Es ist nicht das erste Mal, dass das Oishi aufgrund von Hygienemängel in den Fokus gerät. Im Herbst 2019 fanden die Kontrolleure dort teilweise verdorbene Lebensmittel. Noch vor einem Jahr hatten die Verantwortlichen im Gespräch mit unserer Redaktion betont, die Abläufe im Restaurant grundlegend geändert und auch das Personal mit Blick auf die hygienischen Anforderungen geschult zu haben. Diese scheinen aber zumindest zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten zu sein.

Lebensmittelüberwachung

Was?

Lebensmittelüberwachungsbehörden sind laut Gesetz verpflichtet, “erhebliche oder wiederholte“ Verstöße, etwa gegen Hygienevorschriften in Restaurants oder Geschäften, zu veröffentlichen. Und zwar in Fällen, in denen ein Bußgeld in Höhe von mindestens 350 Euro zu erwarten ist. Die Veröffentlichung erfolgt mit Namen und Anschrift des Betriebs.

Seit wann?

Die Veröffentlichungspflicht gibt es seit 2012. Wegen verfassungsrechtlicher Bedenken war sie bis April 2019 ausgesetzt.

Wo?

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat unter www.verbraucherinfo-bw.de ein landesweit einheitliches Informationsportal eingerichtet. Dort sind Kontrollberichte für sechs Monate einsehbar und werden dann gelöscht.

Warum?

Auf der Homepage des Landes heißt es: „Die neue Veröffentlichungspflicht dient der aktiven Information des Verbrauchers aus Gründen behördlicher Transparenz. Sie sollte und darf nicht als Warnung vor den aufgeführten Produkten oder Betrieben missverstanden werden.“