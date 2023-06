Ein Anwohner in der Villinger Südstadt beklagt sich, dass ohne Ankündigung plötzlich die eigene Straße durch einen Kran blockiert ist. Die Stadt erklärt, warum trotzdem alles seine Richtigkeit hat.

Jürgen Alscher traute an einem Samstagmorgen seinen Augen nicht, als er aus dem Fenster blickte und plötzlich in der Straße einen Kran erblickte, der eine Durchfahrt der Philipp-Rauch-Straße verhinderte.

„Die Straße ist komplett gesperrt“, echauffiert er sich gegenüber unserer Redaktion und betont: „Die Stadt hat uns Anwohner gar nicht darüber informiert.“ Er wünsche sich von der Verwaltung einen größeren Servicegedanken, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Doch inwieweit ist die Stadt dazu verpflichtet, über solche Straßensperrungen zu informieren? Unsere Redaktion hakt bei der Verwaltung nach. Pressesprecherin Madlen Falke macht in diesem Zusammenhang zunächst mehrere Fakten im Zusammenhang mit der Behinderung in der Südstadt deutlich.

„Bei der Philipp-Rauch-Straße handelt es sich um eine untergeordnete Straße, zudem sind alle Garagenzufahrten der anderen Anlieger frei – es liegen also keine großen Einschränkungen vor.“ Diese Maßnahme würde deshalb nur eine Partei in der Straße betreffen. Bei rund 1000 Baustellen im Jahr im Stadtgebiet sei es nicht leistbar, in jedem Fall die Anwohner zu informieren.

Stadt informiert bei Baustellenübersicht

Zumal, wie Falke betont, in der Baustellenübersicht auf der Internetseite der Stadt sämtliche Maßnahmen aufgeführt seien. Tatsächlich ist dort auch die Kranaufstellung für die Philipp-Rauch-Straße vermerkt – mitsamt Dauer der Sperrung sowie Kontakt zum Bauunternehmen. Demnach ist noch bis zum Juli mit Einschränkungen dort zu rechnen.

Bei größeren Maßnahmen versende die Stadt entsprechende Pressemitteilungen, um die Bevölkerung und insbesondere Verkehrsteilnehmer über Baustellen zu informieren. „Wir werfen auch Flyer in den Briefkästen der Anlieger ein“, so Falke. In diesem Fall sei das angesichts der überschaubaren Einschränkungen aus Sicht der Verwaltung aber nicht notwendig gewesen.