1 In der Lahrer Straße wird derzeit der Straßenbelag saniert. Foto: Marc Eich

Die Villinger Baustelle in der Lahrer Straße hat bei Anwohnern aus der Hornberger Straße zu Irritationen geführt. Die Stadtverwaltung hat daraufhin schnell reagiert.









Anwohner Klaus Eckert war fassungslos, als die Baustelle in der Lahrer Straße eingerichtet wurde. „Können Sie mir sagen, wie man die Hornberger Straße erreichen soll?“, schreibt er in einer E-Mail an die Stadtverwaltung, die Eckert auch an unsere Redaktion schickt.