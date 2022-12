2 Sofie Ketterer (Zweite von links) übernimmt zukünftig die Aufgaben des Bestattungsinstituts Bandle in Villingen – Bruno Bandle, Elisabeth Hummel (links) und Karin Matthäus sind über die Nachfolgeregelung froh. Foto: Eich

In Villingen geht eine Ära zu Ende: Das Bestattungsinstitut Bandle stellt seinen Betrieb zum Jahresende ein. Der Familienbetrieb legt die Aufgaben nun in jüngere Hände.















VS-Villingen - "Wenn einem etwas daran liegt, Menschen zu helfen, dann findet man in diesem Beruf seine Erfüllung." Bruno Bandle blickt zufrieden aber auch mit Stolz auf die 60 Jahre zurück, in denen die Familie Bandle eng mit dem Bestattungswesen verbunden war.

Schließlich ist in Villingen der Name Bandle vielen bekannt, verbunden mit leidvollen wie auch dankbaren Erinnerungen. So war das Bestattungsinstitut in der Gerberstraße über Jahrzehnte Anlaufstelle für Angehörige im Trauerfall sowie für Menschen, die ihre Bestattung bereits zu Lebzeiten regeln möchten. Zum Jahresende wird der Betrieb aber Geschichte sein.

Nach 30 Jahren Trauerarbeit ist Schluss

"Wir haben uns gut überlegt, wie wir Schritt für Schritt vorgehen", so Bruno Bandle mit Blick auf das Ende der Villinger Institution. Gemeinsam mit seinen Brüdern Kurt und Alfons sowie der Schwester Elisabeth Hummel hatte er das Institut von Vater Karl Bandle übernommen – nach 30 Jahren Trauerarbeit sei das Rentenalter erreicht, ein Wechsel steht bevor.

Hier kommt nun Sofie Ketterer ins Spiel. Die 27-Jährige ist seit sechs Jahren mit der Firma verbunden, nach einem Praktikum absolvierte sie dort ihre Ausbildung zur Bestattungsfachkraft und Bestattermeisterin. Über ihre Eltern, die das Bestattungsunternehmen Ketterer in Schonach führen, sei sie in die Branche gekommen. Im elterlichen Betrieb habe sie sich eine Ausbildung nicht vorstellen können – mangels Möglichkeiten schlug sie deshalb zunächst den Weg zur Konditorin ein.

Sofie Ketterer übernimmt die Dienstleistungen

Dass Ketterer, die von den Kunden geschätzt wird und mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut ist, in eine Übernahme der Firma Bandle involviert sein wird, habe sich erst in den vergangenen zwei Jahren abgezeichnet. "Für mich war zunächst klar, dass ich bei meinen Eltern einsteige", so die 27-Jährige.

Zum Jahreswechsel wird sie nun in den Schonacher Familienbetrieb eintreten. Während die Firma Bandle selbst ihre aktiven Bestattungstätigkeiten beendet und das Büro in der Gerberstraße schließt, wird die Firma Ketterer eine innenstadtnahe Filiale mit Büro, Arbeitsräumen sowie einem Bestattungswagen einrichten.

Bestattungsdienst bleibt erhalten

Damit soll weiterhin ein Anlaufpunkt in der Nähe angeboten werden. Ketterer übernimmt die Vorsorgekunden mit den vertraglichen Regelungen der Bestattungsvorsorgen – was Familie Bandle besonders wichtig war. Auch ein Bestattungsdienst für aktuelle Todesfälle wird künftig angeboten, lediglich eine andere Rufnummer muss gewählt werden.

Aber: Ganz aufhören wollen die Geschwister noch nicht. "Wir verschwinden nicht voll von der Bildfläche und helfen ihr mit Rat und Tat", erklärt Elisabeth Hummel. Das gelte insbesondere im Falle der Bestattungsvorsorge – also jener Menschen, die ihre Bestattung bereits zu Lebzeiten geregelt habe wollen, beispielsweise um Angehörige zu entlasten. "Das ist uns eine Herzensangelegenheit", betonen die Geschwister.

Karl Bandle übernahm Bestattungswesen

Das Ende des renommierten Bestattungsinstituts ist für die Familie auch Anlass zurückzublicken. Und zwar in eine Zeit, als das Bestattungswesen noch in der Hand der Stadt lag. Seit 1951 hatte Vater Karl Bandle als Schreinermeister wie seine Vorfahren die Sargherstellung und Lieferung übernommen. Er gehörte damals zu jenem Kreis von fünf Schreinermeistern, die 1962 für die Stadt das Bestattungsresort übernahmen.

1992 stiegen die Herren altersbedingt aus der Firma aus, nur Karl Bandle blieb. Auch mit der gleichzeitigen Übernahme der vier Kinder war die Unterstützung der Eltern und der treuen Mitarbeiter weiterhin gewiss. Man kümmerte sich um die Abholung verstorbener Personen sowie deren hygienische Versorgung und Bestattung.

Rückhalt der Familie ist wichtig

Gespräche mit den Angehörigen, die Organisation der Trauerfeier inklusive des Blumenschmucks und der musikalischen Begleitung, das Erstellen einer Zeitungsanzeige sowie die Besorgung sämtlicher amtlicher Dokumente bezüglich des Todesfalles gehören außerdem zu den Aufgaben eines Bestatters.

"Oft genug klingelte neben den üblichen Arbeitszeiten abends, wochenends und feiertags das Telefon, und es galt loszufahren und Dienst an einem verstorbenen Menschen zu leisten", erzählen die Bandles. Ihnen ist bei der nicht immer einfachen Aufgabe klar: Ohne den Rückhalt in der Familie wäre die Arbeit über die Jahre nur schwer möglich gewesen.