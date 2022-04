1 Zwischen der Bogengasse und dem Spieplatz an der Zinsergasse herrscht dringender Handlungsbedarf bei der Sanierung der Villinger Stadtmauer. Foto: Eich

Die Sanierung des größten Denkmals der Stadt soll auch in diesem Jahr fortschreiten. An der Villinger Stadtmauer stehen größere Arbeiten an – im Fokus steht mit über 80 Meter Länge der bislang umfangreichste Abschnitt.















Villingen-Schwenningen - Die Ringanlage ist gemeinsam mit der Stadtmauer ein besonderes Aushängeschild der Zähringerstadt – kein Wunder: Die zu 80 Prozent erhaltene Stadtmauer ist in Süddeutschland die am besten erhaltene Wehranlage des Mittelalters. Eine entsprechend hohe Priorität hat deshalb die Sanierung, die bereits seit zehn Jahren läuft und nach derzeitigem Stand weitere zehn Jahre andauern wird.

Der Abschnitt am Käferbergle

Im vergangenen Jahr standen die Arbeiten rund ums Käferbergle an. Dort, im Bereich des Spielplatzes, war ein Abschnitt von rund 60 Metern restauriert worden. Die Arbeiten stellten eine besondere Dringlichkeit dar – weil eine Gefahr durch spielende Kinder befürchtet worden war. Wie Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, erklärt, gibt es hier nur noch Abschlussarbeiten zu erledigen.

"Der Abschnitt muss noch verpresst und vernadelt werden", erklärt sie zu den Arbeiten für die Mauerwerksstabilisierung in diesem Bereich. Hierfür hatte die Stadt aus dem Denkmalförderprogramm jüngst einen Zuschuss in Höhe von rund 72 000 Euro erhalten. Die Gesamtkosten waren von der Verwaltung mit 144 000 Euro angegeben worden.

Arbeiten bis Herbst 2023

Im kommenden Sommer geht es nun weiter – und zwar im Bereich des Gymnasiums am Romäusring. 81 Meter lang ist der Abschnitt, der am Durchgang zur Bogengasse beginnt und sich bis in Richtung des Spielplatzes an der Zinsergasse erstreckt.

Gutachten haben laut Angaben des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau ergeben, dass die historische Substanz vollständig erhalten ist – was im Umkehrschluss jedoch heißt, dass es kaum modernen Mörtel gibt. Hier herrsche Gefahr im Verzug, weil eine Zersetzung des Mauerkerns befürchtet wird. "Die Arbeiten werden bis in den Herbst 2023 gehen", so Falke. Entsprechend hoch sind auch die Kosten – gerechnet wird mit einer Investitionssumme von mehr als einer halben Million Euro.

Die bisherigen Sanierungsarbeiten

Bereits seit 2012 ist die Stadt dabei, die Wehranlage zu sanieren und somit zu erhalten. In Angriff genommen hat man bislang die Ab­schnitte rund um den Romäusturm und weiter in Richtung des Riettors, östlich des Oberen Tores, nördlich der Bogengasse, an der Kronengasse, rund um das Abt-Gaiser-Haus, das Rondell an der Klosterringschule sowie am Pulvertürmle. Für die insgesamt sanierten 260 Meter sind bislang 1,5 Millionen Euro investiert worden.

Welche Abschnitte noch ausstehen

Die Stadt macht jedoch deutlich: Das Projekt muss langfristig betrachtet werden – letztlich ist man, zeittechnisch gesehen, erst bei der Halbzeit. Denn bis in das Jahr 2032 sind entsprechende Abschnitte vom zuständigen Amt priorisiert worden. ­Sobald der Abschnitt am Romäusring fertiggestellt sein wird, sind weitere knapp 500 Meter auf der Agenda. Die größten Abschnitte sind hierbei am Spitalgarten, am ­Kaiserring im Bereich der Sparkasse sowie an der ­Seniorenresidenz und rund um das Franziskanermuseum. Das geht natürlich ins Geld: Veranschlagt sind – nach ­derzeitigem Stand – 2,6 Millionen Euro.