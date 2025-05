Der VfB-Fanclub Villingendorf erlebte einen unvergesslichen Ausflug zum DFB-Pokalfinale in Berlin.

„Englische Wochen“ meistern nicht nur Bundesliga-Profis, sondern auch treue Anhänger von ihnen. So machte sich gegen 22 Uhr ein Bus mit 40 VfB-Fans nach der Mitgliederversammlung des Fanclubs auf den Weg nach Berlin, um das DFB-Pokalfinale hautnah mitzuerleben.

In einer feucht-fröhlichen Nachtfahrt mit DJ Florian Wagner stieg die Vorfreude ins Unermessliche. Nach der Ankunft um 8 Uhr am Olympiastadion stärkten sich die Fans zunächst beim Frühstück aus dem obligatorischen „Wurstkoffer“ aus der Heimat.

Im „Rössle“ in Berlin

Anschließend ging es weiter zum organisierten Fantreffpunkt am Breitscheidplatz, wo man auf Fanclubmitglieder traf, die bereits vorher in die Hauptstadt gereist waren. Ein buntes Rahmenprogramm (unter anderem waren die Pokalhelden von 1997 vor Ort) verkürzte das Warten.

Ein besonderes „Highlight“ vor dem Spiel war der Besuch beim Fanclub „Cannstatter Kurve Berlin“ in ihrer Kneipe Rössle. Dort wurde ausgiebig gefachsimpelt und die Vorfreude auf das große Spiel weiter geschürt.

Fanmarsch ins Stadion

Mit dem Fanmarsch ging es schließlich gemeinsam Richtung Stadion, um den VfB Stuttgart lautstark zu unterstützen. Die Stimmung im Olympiastadion war schon vor dem Spiel überwältigend: Eine gewaltige Choreographie mit „Äffle und Pferdle“ sorgte für Gänsehaut. Und beim „Stuttgart kommt!“ von Wolle Kriwanek kullerte bei manchem eine Träne runter.

Sämtliche Dämme hinweg

Als der VfB dann mit einem 4:2-Sieg gegen Arminia Bielefeld triumphierte und den DFB-Pokal gewann, brachen sämtliche Dämme. Noch in der Nacht trat die Villingendorfer Gruppe die Heimreise an. Nach der Rückkehr in Villingendorf ließ man das ereignisreiche Wochenende mit einem spontanen Frühschoppen gemeinsam mit daheimgebliebenen Mitgliedern ausklingen.

Foto: Lopez

Diese hatten das Spiel im Fantreff in Villingendorf angeschaut, in dem ebenfalls kräftig gefeiert wurde. Ein unvergessliches Erlebnis, das die Villingendorfer VfB-Fangemeinschaft noch enger zusammengeschweißt hat und Vorfreude auf die nächsten gemeinsamen Ausfahrten weckt.

Wer nicht nach Berlin unterwegs war, fieberte im VfB-Fantreff mit und feierte den DFB-Pokalsieg. Foto: Lopez

Der Fanclub möchte sich explizit bei seinen Freunden des Eintracht-Frankfurt-Fanclubs Villingendorf bedanken, die nicht nur an der Jahresversammlung, sondern auch am Pokalfinale einen Tag später im Fantreff gewirtet haben, damit die VfB-Fans das Spiel in Ruhe miterleben durften.