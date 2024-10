Villingendorfer Kindergartenkinder: Von der Traubenernte bis zum leckeren Saft

1 Die Villingendorfer Kindergartenkinder beim Traubenpressen im Garten von Gundi und Gerhard Wagner. Foto: Siegmeier

Gundi und Gerhard Wagner bescherten den Villingendorfer Kindergartenkindern einen interessanten Nachmittag. Die Sprösslinge halfen tatkräftig mit. Jedoch: Diese schöne Tradition endet nun nach 20 Jahren.









Link kopiert



Herbstzeit ist Erntezeit, so auch im Garten von Gundi und Gerhard Wagner in Villingendorf. Und jeden Herbst wieder – seit nunmehr 20 Jahren – laden die beiden die Kinder des Kindergartens St. Maria mit Kindergartenleiterin Petra Bantle und dem Erzieherteam in ihren Garten ein, um gemeinsam Trauben zu ernten und anschließend leckeren Saft zu pressen.