Abbruch beginnt: Was Persönlichkeiten aus der Gemeinde mit ihr erlebt haben

3 Als sich der Himmel zur Mittagszeit über Villingendorf färbte, war klar, dass der Beginn vom Ende der alten Turn- und Festhalle Villingendorf anbrach. Foto: Pfannes

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Verblichene wird nicht übermäßig alt. Etwa 55,5 Jahre hat sie auf dem Buckel. Doch es hat einfach sein müssen. Schließlich steht die Neue bereits vor der Tür. Das Ende ist also nah. Abbruch. Was bleibt, sind Erinnerungen.















Link kopiert

Villingendorf - Die alte Turn- und Festhalle in Villingendorf wird seit Anfang der Woche abgebrochen. Das Areal ist eingezäunt. Maschinen des Abbruchunternehmens sind vor Ort. Somit geht definitiv eine Ära dem Ende entgegen. Von so vielen aus der Gemeinde seit so vielen Jahren ersehnt.