Angeleitet von den Zirkuspädagoginnen des Zirkus Abeba, tauchten die Schüler der Klassen 1 bis 6 tief in die Welt des Zirkuslebens ein. In 20 Themengruppen übten die Nachwuchskünstler eifrig mit den Lehrkräften, um schließlich vor insgesamt rund 1000 Besuchern ihr Können zur Schau zu stellen.

In einer abwechslungsreichen Show von eineinhalb Stunden zeigten die Kinder, was sie gelernt hatten und ernteten tosenden Applaus. Die Schüler ließen nichts aus, was zu einer großartigen Zirkusaufführung gehört: waghalsige Luftakrobatik mit Ring, Trapez und Vertikaltuch ebenso wie filigrane Darbietungen der Balance und Hula-Hoop-Gruppe.

Natürlich durften Clowns, die Nummernansage und faszinierende Zauberei nicht fehlen. Unterhaltsame Leiterakrobatik oder mutige Fakire und Feuerjonglage wechselten sich mit Trampolin und Seilspringen ab. Abgerundet wurde das vielfältige Programm mit Pantomime-Szenen, Poi und Staff, Jonglage und Tanz.

Strahlende Gesichter

Grundschulkoordinatorin Birgit Storz, die federführend verantwortlich für dieses grandiose Zirkusprojekt war, zeigte sich sichtlich zufrieden. „Wenn man die vielen strahlenden Gesichter in der Manege sieht, geht einem das Herz auf und man weiß, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Ich bin sehr stolz auf jedes einzelne Kind und auf mein tolles Team“, ergänzt sie begeistert.

In Hochform. Foto: Pia Heim/ Schule

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Förderverein und Elternbeirat zeigten herausragendes Engagement und vervollständigten das kulinarische Angebot der Klassen 7 bis 9, so dass es nicht nur im, sondern auch um das Zirkuszelt herum alles gab, was ein richtiger Zirkus so zu bieten hat.

Dem Team ein großes Lob

Gekühlte Getränke, eine Kuchentheke mit Kaffee und Eis, Slush-Eis, Popcorn, Crêpes und Waffeln durften ebenso wenig fehlen wie Grillwurst und Pommes. Der ortsansässige Albverein wartete mit seinem selbstgebauten Weinwagen auf und rundete das Gesamtbild ab.

Schulleiter Markus Fischinger äußerte sich zu diesem großartigen Projekt abschließend: „Eine solch herausragende Zirkuswoche ist nur dank der herausragenden Leistung unseres gesamten Teams an der Schule möglich. Aber auch ohne die großartige Unterstützung unserer Elternschaft, die uns nicht nur beim Auf- und Abbau, sondern auch beispielsweise beim Ändern der Kostüme und beim Schminken der kleinen Akteure und Artisten tatkräftig unterstützt haben, wäre so etwas nicht möglich. Zuletzt, aber dafür umso mehr, möchte ich mich von ganzem Herzen im Namen der Schule bei den zahlreichen Sponsoren und dem Förderverein bedanken, die durch ihre großzügige finanzielle Unterstützung ein solches Projekt erst für unsere Schülerinnen und Schüler möglich gemacht haben.“

„Unvergessliches Erlebnis“

Konrektorin Eugenia Remisch ergänzte: „Es ist einfach Wahnsinn, wie das Kollegium samt Betreuungsteam, die Hausmeister, das Reinigungsteam und unsere Sekretärin Hand in Hand gearbeitet und geschuftet haben, um unseren Schülerinnen und Schülern, aber auch allen Zirkusbesuchern, ein solch unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen.“