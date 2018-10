Villingendorf Zwei Mann und tausend Fragen

Villingendorf. Als kurz nach 21.45 Uhr die Schlussworte fallen, bleiben eine Menge Informationen und eine starke Diskussionsbasis für die weitere Abendgestaltung zurück. Hier eine Auswahl. Das Interesse: Ist riesengroß. Etwa 500 Zuschauer sind in der alten Turn- und Festhalle, an die 70 von ihnen stehen. Der Moderator: Die Souveränität in Person. Bürgermei­ster-Stellvertreter Karl-Heinz Wachter bringt – scheinbar – nichts aus der Ruhe. Und spielt selbst Rede- statt Fragebeiträge von Bürgern elegant ins Aus. Einziges Manko des straff organisierten Abends: Die angekündigten 60 Minuten für die Fragerunde erhalten eine stattliche Nachspielzeit. Kandidat eins: Frank Völker, 46 Jahre, wohnt seit zwölf Jahren in Villingendorf. Hat ein Heimspiel – mit all seinen Vorteilen und Nachteilen. Jung genug, um Junge zu verstehen, reif genug, um dank seiner Lebenserfahrung und seiner breiten Ausbildung das Amt des Bürgermeisters ausfüllen zu können. So seine Botschaft.

Der Mann aus der Wirtschaft. Aus dem Management. Aber auch ein Vereinsmensch. Sportverein, Tennisclub und Narrenzunft durch eigenes Engagement besonders verbunden. Sieht sich als Dienstleister. Hat viel mitzuteilen.

Kommt mit einem Zehn- Punkte-Programm; fünf Projekte, wie den Neubau der Turn- und Festhalle, die bereits in Planung sind, fünf, die ihm darüber hinaus am Herzen liegen, wie die Stärkung der Gastronomie, respektive die Gewinnung von Investoren für ein Hotel oder Motel, oder die Entwicklung einer Vision zur Umgestaltung des Mittelpunktes der Gemeinde, des Parkplatzes am Rathaus. Mit den Bürgern. Überhaupt die Bürger: Sind in heutigen Zeiten unverzichtbar. Für beide Kandidaten. Sie werden umworben. Es wird versprochen, sie einzubeziehen. Offene Türen für sie zu haben. Kandidat zwei: Marcus Türk, 32 Jahre, kommt aus Heiligenzimmern, wohnt in Freudenstadt. Der Auswärtige.