Villingendorf Zwei Bewerber für große Fußstapfen

Buchers Arbeit fortzuführen, sie mit neuen Impulsen und Ideen zu füllen, sich mit dem Gemeindefortschritt auseinanderzusetzen und ihn lebhaft zu gestalten, habe ihn zur Bewerbung motiviert. Vereine, laut Völker "das Herzstück und die Seele" einer jeden Gemeinde, sollen bei ihm im Fokus stehen.

Sein Konkurrent Marcus Türk ist seit Anfang September im Gespräch. Der 32-jährige Hauptamtsleiter der Gemeinde Waldachtal (Kreis Freudenstadt) will mit seiner Verwaltungsausbildung und einschlägigen Berufserfahrung punkten. Er war bereits als stellvertretender Gemeindekämmerer in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) und als Hauptamtsleiter der Gemeinde Uttenweiler (Landkreis Biberach) tätig.

Villingendorf sei eine Gemeinde, die ihm zusage: von der Größe, von der Struktur, von den Menschen, vom Vereinsleben, von den Aufgabenstellungen und den Herausforderungen, meint Türk. Ihm sei wichtig, die Bürger in kommunalpolitische Entscheidungen mit einzubeziehen. Auf den künftigen Villingendorfer Bürgermeister kommen unter anderem Themen wie der Start des Neubaus der Mehrzweckhalle und die Sanierung des Schulgebäudes zu.

Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 28. Oktober, von 8 bis 18 Uhr statt. Falls kein Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen erhält, gibt es am Sonntag, 11. November, eine Neuwahl, bei der die höchste Zahl der Stimmen entscheidet.