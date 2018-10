Villingendorf Zum Lesen inspiriert

So nahm Kinder- und Jugendbuchautor Klaus Schuker die Erst- und Zweitklässler mit in die Welt der kleinen "Hexarella", las ihnen aus dem gleichnamigen Buch mehrere Passagen vor und aktivierte die Kinder zum Mitmachen. Auch für die Dritt- und Viertklässler wurde es spannend: Von dem Kinderkrimi "Paul, Tabea und die brennende Hütte" konnten die jungen Hörer nicht genug bekommen. Außerdem erhielten sie exklusive Tipps für das Schreiben ihrer eigenen Geschichten. Am Ende durften alle den Autor mit Fragen löchern.

Martin Gülich schaffte es, die Fünft- bis Siebtklässler mit Ausschnitten seines Jugendbuchs "Der Zufall kann mich mal" zu begeistern. Auch hier gab es die Möglichkeit für Gespräche mit dem Autor, der die Kinder zum Lesen inspirierte. Drehbuchautor und Regisseur Jürgen von Bülow führte die Neunt- und Zehntklässler in die Schattenseiten der Medienwelt ein und teilte seine eigenen Erfahrungen. Im kritischen Dialog beantwortete er viele Fragen.

In der bereichernden Lesewoche der GWRS Villingendorf fanden auch weitere kleine Leseprojekte statt.