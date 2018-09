Villingendorf Weiterer Kandidat

In seiner Freizeit spielten Vereine eine wichtige Rolle. In seiner Heimat sei er Mitglied im Sportverein, im Männergesangverein, in der Narrenzunft, im Deutschen Roten Kreuz sowie in der Jungen Union. Seit 2011 sei er Vorsitzender des Angelsportvereins Mittleres Stunzachtal Heiligenzimmern. Auch sei er im Präsidium des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg aktiv.

Zudem sei Marcus Türk Mitglied in der Bürgergemeinschaft Schlosshof Uttenweiler, einem Verein, der sich in der Seniorenbetreuung engagiere. Hier habe er als Gründungskassier den Aufbau des mittlerweile mehr als 350 Mitglieder starken Vereins mitgestaltet. Nach Feierabend geht der Verwaltungsfachmann nach eigenen Angaben gerne zum Joggen. "Sport zu treiben ist für mich ein wohltuender Ausgleich zum Büroalltag", so der Kandidat.

Mit dem Gedanken, sich in Villingendorf zu bewerben, habe er sich befasst, als er die Stellenausschreibung im Staatsanzeiger gelesen habe. "Ich habe mich dann sofort über Villingendorf informiert und festgestellt, dass die Gemeinde zu mir passt und ich zur Gemeinde passe. Dann war für mich klar, dass ich mich bewerben werde." Villingendorf sei eine Gemeinde, die ihm zusage: von der Größe, von der Struktur, von den Menschen, vom Vereinsleben, von den Aufgabenstellungen und den Herausforderungen.

Wahlkampferfahrung bringe er ebenfalls bereits mit, merkt Türk an. So habe er sich im Jahr 2014 um die Nachfolge seines nach 40-jähriger Amtszeit in den Ruhestand gehenden Chefs in Uttenweiler beworben. Damals sei er mit 46,73 Prozent nur knapp seinem Hauptamtsleiter-Kollegen aus Ertingen, Werner Binder, unterlegen

Durch das knappe Wahlergebnis in Uttenweiler sei er von mehreren Seiten auf eine Bewerbung als Bürgermeister in anderen Gemeinden angesprochen worden, was er jedoch abgelehnt habe. "Ich möchte in einer Gemeinde Bürgermeister sein, die zu mir passt und zu der auch ich passe und nicht dort, wo sich eben mal eine Gelegenheit ergibt", sagt er.

In den kommenden Wochen werde er zu Hausbesuchen und Bürgergesprächen unterwegs sein, um sich als Kandidat persönlich vorzustellen und die Meinungen und Anregungen aus der Bürgerschaft zu erfahren. Zudem werde in den nächsten Tagen einen Vorstellungsbrief an alle Haushalte verteilt. Ebenso könnten sich die Bürger über den Kandidaten auf seiner Internetseite www.marcus-tuerk.de genauer informieren.

"Was wir brauchen, um Villingendorf für die Zukunft fit zu machen, ist eine weit vorausschauende und vorausplanende Gemeindepolitik sowie ein modernes Management an der Spitze der Verwaltung", betont er. Er wolle als Bürgermeister auch die Herzen der Bürger gewinnen. Sein "neutraler Blick" helfe, frei und unvoreingenommen an die Arbeit zu gehen.

Er wolle seine Meinung zu einzelnen kommunalpolitischen Themen nicht den Bürgern überstülpen, sondern sie aktiv mit einbeziehen, fragen, diskutieren, abwägen: vor der Wahl – und nach der Wahl, sagt er. Jeder einzelne Bürger erhalte so die Gelegenheit, am "Bürgerprogramm für Villingendorf" mitzuschreiben.