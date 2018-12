Villingendorf Weißer löst Staudt ab

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit Louis Weißer an der Spitze und insgesamt vier Neuen im Vorstand geht der Kreisverband der Jungen Union ins Jahr der Kommunal- und Europawahlen. Und ihre Ziele haben sie bei der Zusammenkunft im Villinger "Großherzog" am Donnerstagabend gleich formuliert: eine stärkere öffentliche Präsenz und Positionierung bei CDU-Programmen. Mit großem Applaus und allen Stimmen der Anwesenden wurde Louis Weißer aus Schabenhausen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er hatte sich in der Versammlung spontan zur Wahl gestellt, nachdem der bisherige JU-Kreisvorsitzende Johannes Staudt nach drei Jahren an der Spitze seinen Rückzug erklärt hatte. Der CDU-Kreisvorsitzende Thorsten Frei MdB sagte dem neuem Vorsitzenden seine Unterstützung bei der Umsetzung der gesteckten Ziele zu. Neben Weißer rückten bei den Wahlen Stephan Elsäßer (st. Vorsitzender, Donaueschingen), Janik Probst (Schriftführer, Furtwangen), Yannick Motzer (Kassier, Königsfeld) in den Vorstand, dem Raphael Rabe und Marven Strittmatter (st. Vorsitzende, beide Villingen-Schwenningen) weiterhin angehören werden.