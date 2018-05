Villingendorf Wahl am 28. Oktober

Villingendorf (ans). Immer mal wieder übernimmt Karl-Heinz Wachter das Zepter im Villingendorfer Gemeinderat. Immer dann, wenn Bürgermeister Karl-Heinz Bucher befangen ist. In Villingendorf wird in diesem Jahr der Bürgermeister gewählt, und Karl-Heinz Bucher möchte in seinem Amt bestätigt werden.