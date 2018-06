Villingendorf Von Noahs Arche bis in die Neuzeit

Villingendorf (kw). Die nicht nur zahlenmäßig sehr gut besetzte Kapelle präsentierte den Konzertbesuchern im Altarraum zum harmonischen Ausklang des Sonntags ein facettenreiches Programm mit konzertanten, festlichen und sinfonischen Musikstücken. Mit präzisen Einsätzen, vielen dynamischen Akzenten, reichlich Spielfreude und einer ganz großen Portion Einfühlungsvermögen zauberten Michelfeit und seine Musiker farbenprächtige Klangbilder in die St. Gallus Kirche.

"Lehnen Sie sich einfach zurück", empfahl die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Sabine Gaiselmann. Und dieser Anregung kamen die Zuhörer gerne nach. Sie genossen im besonderen Ambiente der Pfarrkirche abseits der Alltagshektik das zur Meditation anregende, geistlich stimmungsvolle Musizieren auf hohem Niveau.

Zum Auftakt interpretierte das Gesamtorchester die sinfonische Komposition "Legends of Gold in Green" des renommierten Österreichers Thomas Doss, in der die Geschichte des kleinen oberösterreichischen Dorfes Neukirchen musikalisch beschrieben wird. "Musik muss für alle sein" – diesen Anspruch stellt der Tonschöpfer an seine Werke. Für die fantasiereiche Charakterisierung von Menschen, ihrer Musik, der Landschaft und auch der Kirche im oberösterreichischen Ort setzt Doss das gesamte Instrumentarium mit zahlreichen Solopassagen ein. Sämtliche Register waren gefordert.